Si torna a parlare di uno di prossimi dispositivi di punta del colosso di Cupertino, ovvero il prossimo iPhone SE 4. Già da precedenti rumors e indiscrezioni, si parla del fatto che il design potrebbe essere piuttosto ispirato a quello presente sullo scorso iPhone 14. Nel corso delle ultime ore, sono arrivate delle nuove immagini renders che sembrano confermare queste ipotesi.

iPhone SE 4, nuove immagini renders confermano design in stile iPhone 14

Nel corso delle ultime ore sono arrivate nuove conferme riguardanti il possibile design del prossimo iPhone SE 4. Come già accennato in apertura, sono state da poco pubblicate in rete alcune immagini renders che sembrano aver confermato ulteriormente i rumors emersi nelle scorse settimane. In particolare, i renders in questione sono stati realizzati da Concept Central in collaborazione con il team del canale YouTube denominato Apple Track.

New exclusive renders for the upcoming iPhone SE 4 👀 • New design

• OLED display

• Action button

• USB-C

• Larger battery This phone looks like it’s going to be pretty great, especially for the price! pic.twitter.com/tl9ZWDPTAq — Shea (@concept_central) November 14, 2023

Dai nuovi renders emersi in rete, possiamo quindi osservare ancora una volta un design molto simile a quello di iPhone 14, almeno sulla parte frontale. Qui, infatti, sarà presente un ampio display con cornici sottili e simmetriche tra loro e con un notch esteso proprio come su iPhone 14.

Come avevano anticipato anche i rumors, sul retro sarà invece presente un singolo sensore fotografico, proprio come sui precedenti modello della serie SE. Sembra che sarà poi presente una porta di ricarica USB Type C e non dovrebbe mancare anche il nuovo pulsante azione, introdotto dall’azienda sugli ultimi iPhone 15.

Insomma, sembra proprio che il nuovo iPhone SE 4 avrà un design decisamente più moderno rispetto a quello che abbiamo visto sulle precedenti generazioni.