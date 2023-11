Per illusione ottica, si indica, in genere, un’immagine, una raffigurazione, la cui percezione riesce ad ingannare l’occhio e la mente.

Esse rappresentano un piacevole passatempo per il cervello e ne esistono davvero si tutti i tipi. Vi sono infatti quelle fisiche, fisiologiche e cognitive. In ogni caso mettono tutte a dura prova le nostre capacità visive e i livelli di acutezza mentale, oltre a renderci più consapevoli delle nostre abilità e/o carenze.

Le illusioni ottiche sono attualmente, alcune delle forme di intrattenimento più popolari sul web, in quanto riescono a fare coincidere esercizio mentale e divertimento, senza il minimo sforzo ed in maniera davvero piacevole.

Illusione ottica: Risolvi l’enigma in soli 20 secondi

A tal proposito, l’illusione che vi abbiamo appena presentato è una sfida la cui complessità non va assolutamente sottovalutata.

Come è possibile vedere dall’immagine, ci troviamo all’interno di una stanza ben arredata. Tuttavia, tra queste quattro mura si nascondono due piccoli ragni.

Siete in grado di riuscire a scovarli in soli 20 secondi?

Sappiate che per riuscirà a risolvere questa sfida è necessario davvero avere una vista da rapace. Quindi non disperate se non ci riuscite ai primi tentativi. L’allenamento costante e la pratica, potranno sicuramente aiutarci a risolvere non solo questo enigma ma anche molti altri sempre più complessi.

Provate varie strategie per giungere alla soluzione. Per esempio, potreste sperimentare un cambio di prospettiva o sommare lo schermo in modo da avere una visione completa di tutti i dettagli presenti nella foto.

Quindi non arrendetevi e buona partita !

Pronti, partenza… Via !