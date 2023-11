Navigare senza preoccupazioni è fondamentale al giorno d’oggi, soprattutto dal tuo smartphone. Se stai considerando di cambiare la tua attuale promozione, Kena Mobile potrebbe fare sicuramente al tuo caso. Con l’ offerta esclusiva creata dall’operatore, avrai a disposizione minuti illimitati per telefonare tutti i numeri (sia fissi, che quelli mobili), 200 messaggi e una quantità di 130GB di internet in velocità 4G. Oltre questo, 7GB sono utilizzabili anche per la navigazione nei Paesi d’Europa. Il prezzo di tutto il pacchetto? Pochissimo, solo 6,99€ al mese .

Questa promozione diventa ancora più allettante se decidi di attivarla immediatamente . Infatti, Kena offre il primo mese completamente gratuito , aggiungendo in omaggio 100GB extra per i successivi 6 mesi . Inoltre, il costo di attivazione, che solitamente è pari a 4,99€, è completamente gratuito .

I Giga 4G saranno anticipati tramite scatti pari a 1KB . Le chiamate non posseggono il fastidioso scatto alla risposta! La velocità di navigazione, quando si parla di download, arriva fino a 60 Mbps , invece in upload raggiunge i 30 Mbps all’interno del territorio italiano.

La tariffa spiegata è ideale per chiunque usi molto il proprio dispositivo e non vuole avere preoccupazioni. Il pacchetto è uno dei più competitivi all’intero mercato della telefonia mobile attuale e di offerte ce ne sono tantissime!

Cos’è un operatore virtuale?

Kena utilizza infatti la linea offerta dalla TIM per fornire servizi di telefonia a tariffe extra convenienti. La società è stata creata nel 2016 e dona piani competitivi per chiamate, messaggi e traffico dati, con la possibilità di personalizzare il proprio abbonamento in base alle proprie esigenze. Il servizio di assistenza è sempre disponibile a qualsiasi utente in caso di ogni tipologia di difficoltà.