Amazon, nella Fun House una esperienza con la FIAT Topolino

Il Black Friday è sinonimo di sconti, ma anche di collaborazioni speciali, come quella di Amazon con la Fiat Topolino, ospite d’eccezione presso la Amazon Fun House, aperta proprio dal 21 al 26 novembre in occasione della settimana degli sconti, in via de Cristoforis 1 a Milano.

La Topolino è una vettura di nuova generazione con un forte occhio al passato, è completamente elettrica, si ricarica in sole 4 ore (fino al 100% della carica), può essere guidata dai minori di 18 anni, basta che abbiano il patentino (quindi dai 14 anni), e risulta a tutti gli effetti essere molto più sicura di una normale due ruote. Ciò che la contraddistingue, oltre ovviamente a dimensioni inferiori alla media, è sicuramente la possibilità di ricaricarla con il collegamento ad una presa elettrica, il che la porta ad una autonomia ridotta, pari a circa 75km, con una velocità massima di soli 45 km/h.

Amazon e Fiat Topolino, la combinazione perfetta

La vettura ha un vetro panoramico, che permette di allargare letteralmente gli orizzonti con una visuale più chiara ed ampia, oltre che essere smart, infatti è dotata di un supporto per il dispositivo mobile, ed anche controllarla da remoto tramite l’applicazione mobile dedicata, che permetterà di verificare la carica della batteria, oppure accedere più rapidamente alla musica, alla navigazione o alle chiamate.

Data la collaborazione con Amazon, può essere “ordinata” dal una pagina dedicata sullo store di e-commerce, che indirizzerà direttamente sul sito ufficiale Fiat, ad un prezzo di 79 euro al mese con leasing. Viene richiesto un anticipo di 3805 euro, ed un valore di riscatto di 4170,92 euro, con 47 canoni mensili che presentano un TAN 6,99% ed un TAEG 9,04%.