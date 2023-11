WhatsApp, la novità è STRABILIANTE: nuovo aggiornamento con IA

Le grandi innovazioni che ha portato WhatsApp durante il 2023 sono da esempio per tutte le altre piattaforme. Nessuno infatti come la famosa applicazione di messaggistica istantanea ha riportato così tanti aggiornamenti durante quest’anno.

Il pubblico ha dimostrato di essere entusiasta in merito alle nuove aggiunte, che sono state in grado di migliorare ulteriormente WhatsApp. Effettivamente non era semplice riuscire a mettere in circolazione altre funzionalità che potessero rendere l’applicazione ancora più interessante. Uno dei più grandi aspetti che sono stati migliorati, risulta sicuramente essere la sicurezza.

Adesso però è tempo di proseguire ed è proprio per questo che è stato annunciato un nuovo aggiornamento da alcuni siti che si occupano di indiscrezioni. Secondo quanto riportato infatti dovrebbe arrivare a breve un nuovo tasto dedicato all’intelligenza artificiale.

WhatsApp: ora con l’intelligenza artificiale ci sarà un nuovo tasto

Questo pulsante verrà usato per favorire gli utenti. Potranno infatti rifarsi all’intelligenza artificiale per alcune domande, alle quali si potrà ottenere una risposta molto esaustiva e chiara. A riferire dell’arrivo di questo nuovo aggiornamento sono state alcune indiscrezioni da parte di siti molto affidabili che in genere riescono ad indovinare tutto ciò che anticipano.

Per rendere il tutto funzionale, almeno all’interno dell’applicazione in versione beta, WhatsApp sta testando un nuovo pulsante. Questo comparirà in basso a destra, all’interno della scheda riservata alle chat.

Almeno per il momento non si sa quando il nuovo aggiornamento farà il suo esordio ufficiale sull’applicazione in pianta stabile, ma per il momento solo alcuni sviluppatori stanno avendo l’opportunità di testarlo al meglio.