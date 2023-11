Il Black Friday miete un’altra vittima, il più richiesto mouse Logitech, infatti, potrà essere acquistato ad un prezzo assolutamente conveniente per tutti gli utenti che sceglieranno di aggiungerlo al proprio carrello, entro la fine del periodo promozionale di Amazon.

Il modello attualmente in offerta è il Logitech G Pro X Superlight, un mouse da gaming completamente wireless, capace di collegarsi a qualsiasi dispositivo sfruttando il piccolo ricevitore USB da collegare direttamente alla corrispettiva porta del prodotto di riferimento. Nella parte inferiore si trova un sensore HERO 25K, capace di raggiungere addirittura 25600 DPI, per una maggiore precisione nell’utilizzo quotidiano e sopratutto nei giochi.

Mouse Logitech in promozione, costa il 34% in meno su Amazon

Un prezzo così basso non ci saremmo mai aspettati di vederlo nell’ultimo periodo, infatti gli utenti possono spendere solamente 107 euro per l’acquisto del mouse, godendo di un risparmio del 34% rispetto al listino originario previsto di 164,99 euro. Così è possibile spendere poco e godere ugualmente delle medesime condizioni di vendita, che corrispondono alla garanzia di 24 mesi. Se interessati, lo potete ACQUISTARE QUI su AMAZON.

Da un punto di vista puramente estetico, il mouse non presenta particolarità uniche, ha un design molto standardizzato, non troppo aggressivo come ci saremmo aspettati per un terminale dedicato al gaming, caratterizzato più che altro da una estrema leggerezza, infatti ha un peso complessivo di soli 63 grammi. Su Amazon lo potete trovare in tre colorazioni differenti: nera, bianca e rossa.