Fastweb, la nuova promo da 150GB è gratis: ecco come averla

Ad oggi, recandosi direttamente sul sito ufficiale di Fastweb, si può apprendere di tutte le informazioni necessarie ma anche delle offerte disponibili. Tra quelle mobili, il gestore dispone soprattutto di una nuova proposta, in grado di offrire ogni mese tutto quello che serve a partire dai minuti fino ad arrivare ai giga per il web.

Effettivamente il costo è bassissimo, proprio come il gestore ha abituato gli utenti negli ultimi anni. Il nome dell’offerta è Fastweb Mobile, promo che già da qualche settimana sta riuscendo a fare scalpore.

Fastweb batte tutti con la nuova Mobile da 7,95 € al mese gratis per 90 giorni

All’interno dell’offerta mobile gli utenti che la sottoscrivono possono trovare minuti senza limiti verso tutti i gestori ma soprattutto 150 giga per la connessione ad Internet usando il 5G. Quest’ultimo viene offerto gratis, compreso all’interno dell’offerta che ha un prezzo di 7,95 € al mese. La grande occasione di Fastweb però è senza precedenti: chi sottoscrive questa promo, potrà averla gratis. Il periodo durerà per ben 90 giorni, tre mesi di pura qualità e quantità senza pagare nulla.

Sono inclusi tantissimi servizi in questa promo, senza contare la semplicità di sottoscrizione. Fastweb consente infatti di attivare il tutto con la propria carta d’identità elettronica o con il proprio SPID una volta ricevuta la scheda Sim direttamente a casa. Nel caso in cui si volesse procedere con il solito video di riconoscimento, non sarà un problema.

Da ricordare che le offerte di questo gestore sono chiare e trasparenti, senza costi nascosti e soprattutto senza aumenti futuri.