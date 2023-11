Hai smarrito la SIM del tuo telefono e non riesci più a effettuare chiamate? Nessun problema: con questo astuto trucco puoi risolvere immediatamente la situazione.

Oggi è praticamente impensabile stare un minuto senza il proprio smartphone, un dispositivo che ci consente di svolgere una varietà di attività, tra cui chiamare, inviare messaggi, navigare in rete e molto altro. Tuttavia, gran parte di queste operazioni richiede l’utilizzo di una scheda SIM.

Ma cosa fare se la SIM si rompe o viene smarrita? Non preoccuparti, con il suggerimento di oggi ti mostreremo come effettuare una chiamata anche in assenza di una SIM. Questo trucco certamente ti sarà d’aiuto nel caso ti trovassi in un imprevisto!

Risolviamo il problema: chiamate senza scheda Sim con questo utile trucco

Se hai perso la tua scheda SIM o si è danneggiata, c’è un metodo altamente efficace per effettuare chiamate dal tuo smartphone e rimanere in contatto con amici e familiari. Basta avere una connessione Wi-Fi e sei a posto. Una volta assicurata la connessione a Internet, segui attentamente questi semplici passaggi.

Innanzitutto, apri il tuo motore di ricerca preferito e cerca ‘Globfone’, quindi fai clic sul primo link che appare. Seleziona l’opzione ‘Call‘ e inserisci il tuo nome o un alias nello spazio fornito. Successivamente, scegli il Paese in cui devi effettuare la chiamata (ad esempio, Italia) e immetti il numero di telefono desiderato. Avvia la chiamata, e vedrai che questo metodo si rivelerà efficiente al cento per cento: la persona che hai chiamato risponderà dal lato opposto. Ricorda che puoi utilizzare questo trucco anche dal tuo computer.

L’elemento cruciale è mantenere sempre la connessione a Internet. In breve, con pochi e semplici passaggi, potrai chiamare i tuoi contatti anche senza avere la scheda SIM nel telefono. A prima vista, potrebbe sembrare un trucco banale, ma in alcune situazioni può rivelarsi estremamente utile. Esistono anche diverse app sugli store ufficiali, come quelle per le chiamate con numeri fasulli o usa e getta. Tuttavia, dietro alcune di esse possono nascondersi malware e truffe, quindi è consigliabile fare attenzione. Se l’obiettivo è chiamare numeri di emergenza, gli smartphone sono già predisposti per questo, quindi non è necessario utilizzare app di terze parti.