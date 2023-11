TIM, nuove offerte con 100 e 150 giga al mese: i prezzi

Non servirebbe di certo qualcuno che arrivasse improvvisamente a chiarire qual è il percorso di TIM fino ad oggi. Questo gestore ha dimostrato di saperci fare alla grande, restringendo sotto di esso tante altre aziende che ancora oggi devono fare affidamento alle sue reti per andare avanti. Ci sono però delle cose che gli utenti rimproverano a questo provider, tra cui i costi eccessivi e il frequente aumento di questi ultimi.

Molte persone che infatti sono scappate via da TIM tempo fa, lo hanno fatto per l’aumento dei prezzi. A questo aspetto il famoso gestore, da sempre leader in Italia, sta facendo molto caso negli ultimi anni ed è per questo che è ritornato alla ribalta con nuove promozioni mobili.

TIM, le due offerte migliori del momento: ecco cosa includono mensilmente

Oggi si parla di due nuove offerte che stanno portando indietro svariati ex clienti, il tutto a colpi di prezzi bassi, minuti, messaggi e giga. La prima delle due si chiama Power Iron, offerta con un prezzo esclusivo delicato a chi proviene da Tiscali, Iliad, PosteMobile ed altri provider virtuali.

Al suo interno gli utenti potranno trovare minuti senza limiti verso tutti i gestori, 200 SMS verso tutti e 100 giga in 4G. Il prezzo mensile è di 6,99 €. Il primo mese può essere gratis perché la sottoscrive.

Ma seconda offerta è una vecchia conoscenza degli utenti, ovvero la Power Supreme Web Easy. Al suo interno ci sono minuti e messaggi senza limiti verso tutti con 150 giga in 4G. Il prezzo è di 7,99 € con il primo mese gratis.