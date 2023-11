Fra pochi giorni il produttore cinese Oppo presenterà ufficialmente i nuovi smartphone della serie Oppo Reno 11. Oltre a questi, però, il produttore tech annuncerà a breve anche un nuovo tablet, ovvero il prossimo Oppo Pad Air 2. Di quest’ultimo ne abbiamo già sentito parlare, ma ora sono arrivate nuove immagini renders che ci confermano un design praticamente identico a quello del cugino OnePlus Pad Go.

Oppo Pad Air 2 in arrivo: possibile versione re-branded di OnePlus Pad Go?

Oppo Pad Air 2 è stato avvistato in queste ore in alcune immagini renders e sembra che avrà un design pressoché identico a quello del cugino OnePlus Pad Go. Questo fa pensare che il nuovo tablet di Oppo sarà in sostanza un re-branded del tablet di OnePlus. Le immagini renders appena emerse in rete sono state pubblicate dal noto leaker Evan Blass.

Per questo motivo, non ci sono molti dubbi sul design finale del nuovo tablet di Oppo, dato che il leaker è da sempre molto affidabile. Dal punto di vista tecnico, il produttore tech ha già rivelato la presenza di un display con tecnologia IPS LCD con una risoluzione pari a 1720 x 2408 pixel. Se sarà realmente un re-branded di OnePlus Pad Go, possiamo aspettarci le stesse caratteristiche. Quindi, il display potrebbe avere una diagonale da 11.35 pollici con refresh rate da 90Hz ed il soc prescelto potrebbe essere il soc MediaTek Helio G99.

Tra le altre caratteristiche in comune, possiamo anche aspettarci la presenza di una batteria con una capienza di 8000 mah e con supporto alla ricarica rapida da 33W. Ovviamente, per il momento non abbiamo la certezza assoluta che il nuovo Oppo Pad Air 2 sarà a tutti gli effetti un re-branded del tablet di OnePlus. Staremo a vedere se arriveranno altre conferme in merito.