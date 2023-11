Xiaomi ha scelto di cambiare l’interfaccia utente presente sui proprio device. Dopo aver utilizzato per anni la MUIU, i tempi sono maturi per una rivoluzione epocale che porterà all’introduzione della HyperOS su tutti i device del brand.

La nuova interfaccia utente proprietaria sarà basata su Android 14 e presto verrà rilasciata su una vasta gamme di dispositivi. Secondo le nuove indiscrezioni, sembra che in questa prima fase, il produttore cinese farà arrivare HyperOS su cinque smartphone top di gamma.

Gli analisti hanno scoperto riferimenti al nuovo sistema operativo su Xiaomi 13 Ultra, 13T e 12T, Xiaomi Pad 6 Max e Redmi K60 Pro. I cinque device sono stati avvistati all’interno del server ufficiale di Xiaomi con le rispettive build software legate a HyperOS.

Xiaomi si sta preparando ad aggiornare tanti nuovi device con HyperOS, la nuova interfaccia proprietaria basata su Android 14

Sebbene il produttore non abbia confermato ufficialmente l’aggiornamento per i dispositivi in questione, possiamo immaginare che sia imminente. In particolare, il primo dei device che riceverà l’update potrebbe essere Xiaomi 13 Ultra e a seguire troviamo 12T e 13T.

Il produttore prediligerà in questa prima fase gli utenti Cinesi, con il rilascio in esclusiva temporale per il continente Asiatico. Solo in seguito, la notifica di aggiornamento arriverà anche agli utenti Europei e del resto del mondo. Possiamo immaginare che in Italia, i primi device si aggiorneranno a partire dal prossimo anno, con una finestra temporale indicativa che include i primi tre mesi del 2024. Non resta che attendere per scoprire maggiori dettagli che non tarderanno ad arrivare.