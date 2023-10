Diverse ipotesi stavano circolando da un po’ sulla rete, ma ora è finalmente arrivata la conferma da parte di Xiaomi. Dopo 13 anni di onorato servizio MIUI verrà sostituito da HyperOS che debutterà con il rilascio della serie Xiaomi 14. La conferma ufficiale ha dichiarato che i suoi smartphone stanno per cambiare completamente.

La conferma è arrivata direttamente dal CEO di Xiaomi, Lei Jun che con un post su X ha dichiarato l’arrivo del debutto definito un vero e proprio momento storico per tutta l’azienda. Dopo anni di lavoro collettivo sta per arrivare HyperOS con un’architettura del tutto nuova. La nuova versione sarà disponibile, globalmente, a partire dal prossimo anno. Il lancio infatti è previsto nel corso del 2024.

Arrivano le prime informazioni sui nuovi Xiaomi HyperOS

HyperOS sostituirà gradualmente l’ormai noto MIUI presente su tutta la gamma di smartphone della società cinese, come dichiarato dal suo stesso vicepresidente globale. Secondo alcune indiscrezioni questo nuovo sistema operativo è in lavorazione da ben sei anni (2017) ed è stato progettato per soddisfare i requisiti dell’ampia gamma di prodotti appartenenti a Xiaomi. Non solo smartphone, infatti, ma anche tablet, dispositivi domestici intelligenti, automobili e tanto altro ancora. Dettaglio questo che permetterà a tutti i dispositivi Xiaomi di essere collegati tra loro così da gestire contemporaneamente ogni tipo di dispositivo.

Lei Jun ha inoltre sottolineato in un altro post sulla piattaforma social cinese Weibo che HyperOS sarà basato sull’integrazione del sistema operativo Android con un sistema Vela. Il tutto è inserito nei nuovi smartphone con un’architettura completa e con una base pubblica per l’Internet of Everything raggiungendo così miliardi di connessioni in futuro.

Al momento non si hanno ancora informazioni certe sul rilascio. Sempre su Weibo sono trapelate le prime immagini degli utenti che hanno avuto modo di visionare in anticipo i primi Xiaomi 14, ma per quanto possano dare un’idea di quello che ci aspetta, non è ancora abbastanza. Le prime corpose informazioni saranno probabilmente rilasciate dopo il 27 ottobre, giorno in cui è previso il lancio dei nuovi smartphone Xiaomi 14. Per il momento possiamo solo dire che le piccole differenze presentate fino ad ora preannunciano interessanti novità per i nuovi smartphone cinesi.