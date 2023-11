Avete mai sentito parlare dei Gamma Ray Burst ? Si tratta in traduzione letterale di lampi di raggi gamma, uno degli eventi più energetici dell’universo che, nella totalità dei casi, è generato da eventi altrettanto energetici come la formazione di buchi neri o l’esplosione di supernove, eventi cosmici la cui energia è dissipata sotto forma appunto di raggi gamma che da soli rappresentano la parte dello spettro elettromagnetico più energetica.

Questi eventi hanno una durata relativamente breve, si tratta di picchi energetici che durano tra i 5 e i 10 minuti ma che portano con se un’energia davvero impressionante, addirittura pericolosa per la sopravvivenza del genere umano, fortuna vuole però che l’atmosfera terrestre sia in grado di assorbirli e dissiparli completamente, pur subendo però alcune modificazioni nello strato definito ionosfera che richiedono poi un po’ di tempo per essere assorbite.

Un gamma ray burst potentissimo

Nel lontano Ottobre 2022 gli scienziati hanno registrato un GRB davvero potentissimo, basti pensare che ha avuto effetti simili a quelli di un brillamento solare, con la differenza che il Sole è distante qualche paio di milioni di Km dalla Terra, mentre il GRB è avvenuto a miliardi di anni luce dalla Terra, è durato all’incirca 7 minuti però ha influenzato lo stato della ionosfera per oltre 10 ore.

Gli scienziati per studiarlo hanno registrato le modificazioni dello strato più alto della ionosfera, dal momento che facendo quest’ultima da filtro non consente l’arrivo a terra, per nostra fortuna, di nessun tipo di residuo di questi eventi, altrimenti la vita sul pianeta sarebbe potuta terminare secoli orsono.