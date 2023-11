C’è aria di novità e di promozioni in casa Fastweb. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore telefonico ha deciso di rendere disponibile una nuova promozione. Con quest’ultima, sarà possibile attivare una delle offerte dell’operatore della gamma Fastweb Mobile con i primi tre mesi totalmente gratuiti. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Fastweb Mobile, con la nuova promo i primi tre mesi di rinnovo sono gratuiti

In questi ultimi giorni sarà possibile attivare una delle offerte della gamma Fastweb Mobile ottenendo i primi tre mesi gratuiti. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore telefonico ha da poco reso disponibile questa fantastica promozione. Fastweb ha inoltre deciso di sponsorizzare la promo in questione con un nuovo spot pubblicitario con protagonista il tennista Jannik Sinner.

Le offerte mobile con cui sarà possibile usufruire di questa promozione sono tre. La prima è Fastweb Mobile ed include fino a 150 GB per navigare con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 100 SMS verso tutti i numeri ad un costo di 7,95 euro al mese.

La seconda offerta è Fastweb Mobile Full. In questo caso, il bundle di traffico dati valido per navigare sempre in 5G comprende fino a 200 GB. Gli utenti potranno poi utilizzare sempre 100 SMS e minuti di chiamate senza limiti, ad un costo però di 9,95 euro al mese. La terza ed ultima offerta compatibile con la nuova promo è Fastweb Mobile Maxi. Con quest’ultima, gli utenti potranno avere addirittura accesso a 300 GB di traffico dati. In questo caso, però, il costo per il rinnovo mensile sale a 11,95 euro.