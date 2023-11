Durante lo svolgimento della sua prima conferenza per gli sviluppatori di ChatGPT, OpenAI ha deciso di lanciare ufficialmente il suo ChatGPT 4 Turbo, una nuova versione mossa da un LLM rinnovato e allargato che offre delle funzionalità rinnovate che a quanto pare sono state veramente molto apprezzate, dinamica che però ha costretto OpenAI a prendere una decisione abbastanza radicale.

In un post su X la compagnia impegnata nel mondo delle IA ha dovuto spiegare di aver dovuto mettere in pausa le iscrizioni al piano Plus che include appunto le IA personalizzabili, GPT 4 Turbo e tutta una serie di funzioni sperimentali perchè l’ammontare delle iscrizioni era troppo elevato da gestire.

Cosa è successo

Il presidente di OpenAI, Sam Altman ha dichiarato che: “stiamo mettendo in pausa per un po’ le nuove iscrizioni a ChatGPT Plus. L’impennata nell’uso di ChatGPT Plus dopo il Dev Day ha superato le capacità dei nostri server e vogliamo assicurarci che tutti abbiano un’esperienza d’uso perfetta. Potete comunque pre-iscrivervi, attivando le notifiche che vi avviseranno quando le iscrizioni vere e proprie riapriranno”.

Effettivamente questo sovraccarico di richieste potrebbe spiegare i down di ChatGPT registrato l’8 Novembre proprio a ridosso del Dev-day, risolto poi in poche ore dagli ingegneri dell’azienda ma che effettivamente ancora non aveva una spiegazione risolutiva alle spalle.

Al momento non si sa quando torneranno disponibili le iscrizioni a ChatGPT Plus, potrebbe volerci qualche giorno o forse una settimana, chi invece era già iscritto potrà continuare a usufruire dei servizi del Plus senza notare nessuna ripercussione.