Recentemente, alcuni scienziati statunitensi hanno individuato un pianeta di dimensioni approssimativamente simili alla Terra, denominato LTT 1445 Ac, situato a “soli” 22 anni luce da noi. Tuttavia, nonostante le somiglianze nelle dimensioni, il pianeta non è affatto abitabile a causa delle caratteristiche della sua stella, una nana rossa legata gravitazionalmente ad altre due stelle.

La scoperta di LTT 1445 Ac è avvenuta inizialmente nel 2021, attraverso l’analisi dei dati raccolti dal telescopio spaziale TESS. A causa di alcune difficoltà di osservazione, tuttavia, gli scienziati non erano in grado di confermare completamente le proprietà del pianeta.

Recentemente, un team di astrofisici è riuscito a registrare il transito del pianeta di fronte alla stella principale utilizzando la Wide Field Camera 3 del telescopio spaziale Hubble. I risultati indicano che LTT 1445 Ac ha un raggio di 1,07 volte quello terrestre e una massa pari a 1,37 volte quella della Terra, suggerendo una conformazione rocciosa simile al nostro pianeta. Tuttavia, le condizioni ambientali non sono adatte alla vita come la conosciamo, poiché il pianeta è caratterizzato da temperature estremamente elevate.

Nonostante la sua stella sia più fredda e meno luminosa del Sole, LTT 1445 Ac ha un periodo orbitale di soli 3,12 giorni, il che significa che la sua temperatura media si aggira intorno ai 260 gradi Celsius.

Un pianeta senza vita ma colmo di informazioni

Anche se non rappresenta un ambiente favorevole alla vita, lo studio approfondito di LTT 1445 Ac può contribuire alla nostra comprensione su come si formano e evolvono i pianeti simili alla Terra in altri sistemi stellari. Queste informazioni potrebbero rivelarsi cruciali nella nostra costante ricerca della vita extraterrestre.