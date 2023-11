Gli ingegneri di Nubia si stanno preparando dal debutto di due nuovi device top di gamma in Cina. Il produttore presenterà il Red Magic 9 Pro nel corso dei prossimi giorni mentre, a partire da dicembre, arriverà anche Z60 Ultra.

Stando a quanto rivelato da Digital Chat Station, entrambi i device potranno contare sulle prestazioni garantite dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Ecco quindi che è facile indicare i due dispositivi come due top di gamma assoluti per Nubia.

Il leaker, inoltre, ha svelato anche alcune caratteristiche tecniche del Z60 Ultra. Entrando maggiormente nello specifico, il noto informatore ha confermato i dettagli delle fotocamere e ha anticipato la finestra di lancio prevista per il flagship.

Nubia Z60 Ultra si preannuncia un device top di gamma completo, con SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e una fotocamera di altissimo livello

Stando a quanto rivelato, il Nubia Z60 Ultra sarà caratterizzato, ancora una volta per il brand, da una fotocamera frontale integrata sotto il display. Il produttore ormai sta adottando le UDC (Under Display Camera) ormai da qualche anno ed è uno dei primi a farlo sui device top di gamma.

Il comparto fotografico posteriore, invece, sarà caratterizzato da una fotocamera principale da 35 mm con una differente configurazione degli altri elementi. Questo sensore dovrebbe essere un Sony IMX989 da 1 pollice ma, al momento, si tratta di una informazione non confermata ufficialmente.

Inoltre, l’ottica ultra-grandangolare sarà spostata rispetto al modello precedente in quanto verrà adottato un nuovo sensore più grande ed efficiente. Gli analisti indicano che la nuova ottica sarà tra le più grandi del settore e supporterà la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS).

A garantire le prestazioni per il flagship ci penserà il SoC Snapdragon 8 Gen 3. Possiamo immaginare che la presentazione di Nubia Z60 Ultra si terrà nel corso dei prossimi giorni, probabilmente dopo l’annuncio del chipset da parte di Qualcomm.

Per quanto riguardare le altre caratteristiche tecniche, il device potrà contare su 12GB di RAM e sulla presenza del sistema operativo Android 14. Purtroppo non sono emersi ulteriori dettagli sul device e, quindi, non resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire tutti i segreti del nuovo flagship di Nubia.