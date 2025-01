Tastiera Logitech G515 e mouse Logitech G309 LIGHTSPEED: la RECENSIONE

Questa volta ci è capitato di poter mettere le mani su due prodotti straordinari che faranno impazzire gli amanti del mondo dell’informatica e del gaming. Il mondo Logitech offre sempre tante risorse e questa volta si parla di un mouse e di una tastiera. Più precisamente abbiamo avuto modo di effettuare dei test sulla tastiera G515 LIGHTSPEED TKL e sul mouse G309 LIGHTSPEED. Ci siamo trovati ovviamente molto bene ma vogliamo scendere nei dettagli raccontando precisamente tutti gli aspetti di entrambi i device. Parleremo dunque di precisione e velocità ma anche di design, tutto estremamente ricco di dettagli e aspetti che magari qualcuno non ha colto.

Design e costruzione

La G515 LIGHTSPEED TKL ci ha colpito per il suo design elegante e a basso profilo. Le dimensioni compatte (368 mm di lunghezza, 150 mm di larghezza e soli 22 mm di altezza) offrono un look minimalista che ben si adatta a qualsiasi postazione da gioco. Il peso di 880 g senza cavo conferisce solidità senza risultare ingombrante. La costruzione è solida e trasmette una sensazione premium, con una finitura che resiste alle impronte e ai graffi.

Il mouse G309 LIGHTSPEED, ha delle dimensioni non troppo ingombranti, anzi davvero comode. Si tratta infatti di un prodotto che si sviluppa in 120 x 64 x 39 mm con un peso che varia a seconda dell’alimentazione: 86 g con una batteria AA o appena 68 g utilizzando il sistema di ricarica wireless POWERPLAY. Probabilmente è proprio il design leggero che ce l’ho fatto apprezzare così tanto.

Prestazioni e reattività

Tastiera G515 LIGHTSPEED TKL

La tastiera è dotata di switch meccanici GL a profilo ribassato, disponibili nelle varianti lineare e tattile. La corsa di attuazione è di appena 1,3 mm, con una forza di attuazione di 43 g per la versione lineare e 45 g per quella tattile. Durante il nostro utilizzo, gli switch si sono dimostrati rapidi e precisi, perfetti per sessioni di gaming intense. La struttura a strati per l’attenuazione del suono contribuisce a ridurre i rumori durante la digitazione, garantendo un feedback piacevole e silenzioso.

Uno degli aspetti che abbiamo apprezzato di più è stata la triplice connettività. La G515 supporta LIGHTSPEED wireless, Bluetooth e la connessione cablata. Il passaggio tra le modalità è immediato grazie a un tasto dedicato, rendendo la tastiera estremamente versatile. La durata della batteria è notevole: fino a 36 ore con una singola ricarica, sufficiente per diverse sessioni di gioco senza interruzioni.

Mouse G309 LIGHTSPEED

Il G309 LIGHTSPEED utilizza il sensore HERO 25K, che garantisce un tracciamento di altissima precisione con una risoluzione che arriva fino a 25.600 DPI. Abbiamo testato il mouse in diversi titoli competitivi e il risultato è stato eccellente, con movimenti fluidi e reattivi.

Anche il mouse vanta la doppia connettività: LIGHTSPEED wireless e Bluetooth. La latenza è praticamente impercettibile in modalità LIGHTSPEED, il che lo rende perfetto per gli eSport. Con una singola batteria AA, la durata dichiarata è di oltre 300 ore, ma può essere ulteriormente prolungata utilizzando il sistema di ricarica wireless POWERPLAY.

Comfort e usabilità

Entrambi i dispositivi sono progettati pensando all’ergonomia. La tastiera, grazie al design sottile e alla mancanza del tastierino numerico, lascia più spazio per il movimento del mouse. Durante le nostre sessioni di test, abbiamo notato come la digitazione risultasse confortevole anche dopo ore di utilizzo, grazie ai copritasti in PBT bicomponente e agli switch pre-lubrificati.

Per il mouse, la leggerezza e la forma ergonomica si sono rivelate perfette per ogni tipo di impugnatura, riducendo la fatica e mantenendo sempre un’ottima presa. I piedini in PTFE garantiscono uno scorrimento fluido su qualsiasi superficie, contribuendo a un’esperienza di utilizzo ancora più confortevole.

Illuminazione e personalizzazione

Veniamo ora al punto forte di entrambi i dispositivi: l’illuminazione e la possibilità di personalizzazione avanzata. Sia la tastiera G515 che il mouse G309 di Logitech mostrano un’estetica davvero eccezionale per via dell’illuminazione di tipo LIGHTSYNC RGB che consente di spaziare tra 16,8 milioni di colori.

La sincronizzazione tra gli effetti dei due dispositivi offre un colpo d’occhio eccezionale, uniformando il tutto sotto la stessa estetica. Entrambi i prodotti ovviamente godono del supporto software Logitech G HUB, il vero e proprio fulcro della personalizzazione.

Parlando della tastiera, sono ben 15 le funzioni che si possono programmare per ogni tasto sfruttando la feature KEYCONTROL. Il mouse invece consente di programmare i suoi sei pulsanti offrendo lo stesso feedback di un pad da gioco. Giocando titoli di diversi generi, abbiamo capito che non c’è nulla che non sia compatibile dal punto di vista della comodità con questi due prodotti.

Connettività e compatibilità

Entrambi i dispositivi sono compatibili con Windows, macOS, Chrome OS e persino dispositivi mobili grazie alla connettività Bluetooth. Non abbiamo riscontrato problemi durante i test su diverse piattaforme, con il software G HUB che ha riconosciuto immediatamente entrambi i prodotti.

Un aspetto che merita di essere sottolineato è la modalità di associazione 2:1 della tastiera, che consente di collegare il mouse e la tastiera a un’unica porta USB, riducendo l’ingombro di cavi e dongle.

Considerazioni finali e prezzo

Chi ha letto questa recensione aspettava questo momento, proprio per carpire il cosiddetto “parere dell’esperto“. Ci siamo: dopo un’attenta recensione e dopo tanti test effettuati con questi due dispositivi straordinari di Logitech, sarebbe assurdo non dire che sono estremamente consigliati. Ovviamente si tratta di attrezzatura pensata appositamente per coloro che praticano gaming in maniera assidua e soprattutto esigente.

È bellissimo il design, soprattutto nel caso della tastiera, mentre per quanto riguarda il mouse, dalla forma molto comune, la leggerezza e soprattutto la precisione ne fanno un vero e proprio “GOAT” del settore. L’esperienza di gioco è eccezionale, grazie alla fluidità e al grado di personalizzazione che entrambi i dispositivi offrono. Prenderli insieme e portarli a casa potrebbe essere un gran colpo da maestro per gli utenti che hanno un po’ di disponibilità economica per oggetti di questo genere che qualcuno potrebbe definire erroneamente di minor importanza.

Sul sito ufficiale di Logitech il prezzo della tastiera G515 è di 165€ con la possibilità di pagare in tre rate da 55 € senza interessi utilizzando Klarna. Nel caso del mouse invece il prezzo è di 94,99€, anche in questo caso pagabili con tre rate da 31,66€.