Fastweb Mobile: le due offerte fino a 200 GB in 5G

Qualità, contenuti in abbondanza e soprattutto convenienza: sono queste le caratteristiche che contraddistinguono Fastweb e le sue offerte mobili. Al momento sul sito ufficiale ce ne sono due, entrambe molto simili ma che si differenziano proprio per il prezzo e per la quantità dei giga al loro interno.

Fastweb ha presentato due nuove offerte mobili che combinano tanti giga, minuti illimitati e connettività veloce, il tutto con tariffe chiare e senza vincoli. Le promozioni Fastweb Mobile e Mobile Full sono pensate per chi cerca soluzioni complete, con la garanzia di una rete premiata per la velocità.

Fastweb Mobile è la prima promo: ci sono 150 GB in 5G

L’offerta Fastweb Mobile propone un pacchetto interessante per chi desidera un buon numero di giga con un costo contenuto. Include:

150 GB di traffico dati ;

; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 100 SMS ;

; Prezzo mensile di 7,95 € ;

; Costo di attivazione di 10 € una tantum.

Fastweb Mobile Full, il massimo per gli utenti con 200 GB in 5G

Per chi necessita di ancora più giga e connettività avanzata, c’è Mobile Full:

200 GB di traffico dati con 5G incluso ;

con ; Minuti illimitati ;

; 100 SMS ;

; Prezzo mensile di 9,95 € ;

; Costo di attivazione di 10 € una tantum.

Queste soluzioni mobili possono essere attivate sia con una chiamata gratuita che direttamente online, senza alcun problema. Inoltre chi sceglie Fastweb può decidere di ottenere una SIM fisica o magari una eSIM.

Per completare l’attivazione in modo rapido, è possibile utilizzare lo SPID o la Carta d’identità elettronica. In alternativa, si può procedere tramite video identificazione.

Una rete premiata per velocità

Fastweb è stata premiata per la quarta volta consecutiva da Ookla come rete mobile più veloce d’Italia, garantendo un servizio di alta qualità.

Con tariffe chiare, fino a 200 GB in 5G e l’affidabilità di una rete premiata, Fastweb Mobile e Mobile Full offrono soluzioni complete per chi cerca convenienza e prestazioni elevate.