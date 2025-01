Uno dei temi più caldi quando si parla di auto elettriche è rappresentato sicuramente dalla questione autonomia, le auto in questione infatti soffrono terribilmente la paura popolare legata al timore di non poter ricaricare la batteria, un po’ come quanto succede con gli smartphone, dettaglio che da tantissimi anni ne limita l’espansione in tutti i mercati.

nel corso però dell’ultimo decennio con l’evolversi della tecnologia legata alle auto elettriche, anche quella legata alle batterie si è evoluta offrendo delle autonomie sempre crescenti che ovviamente hanno consentito a queste vetture di godere di percorrenza più lunghe con un singolo pieno di energia, ovviamente sorge spontaneo chiedersi quanto questo dato sia cambiato nel corso degli anni e a darci la risposta ci ha pensato il dipartimento per l’Energia degli Stati Uniti (DoE).

Miglioramento innegabile

I dati ci mostrano che a partire dal 2011 l’autonomia media delle auto elettriche in vendita nel mercato americano era di appena 68 miglia (109 km) con un valore massimo di 94 miglia (151 km), tale dato è andato via via crescendo non a caso già nel 2012 il valore medio era di 132Km.

Il cambiamento più evidente però è arrivato soltanto nel 2016 dal momento che l’autonomia media è salita a ben 351 km, dunque oltreché raddoppiata rispetto al 2012, nel 2024, dunque l’anno che ci siamo appena lasciati alle spalle, l’autonomia media è 455Km, il primo posto della classifica lo detiene però un’auto del 2022, la Lucid Air con ben 837Km.

Innegabile dunque che la tecnologia legata alle batterie sta godendo di un’evoluzione abbastanza costante e lineare, sebbene queste ultime siano basate ancora sulla tecnologia agli ioni di litio, bisognerà attendere e capire meglio se in futuro assisteremo ad uno switch verso altri elementi che porteranno magari ad una densità energetica maggiore, permettendo un ulteriore miglioramento della capacità delle batterie, protagoniste indiscusse di questa dinamica e che hanno bisogno senza dubbio di miglioramenti costanti.