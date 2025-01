tado° X, la recensione del kit perfetto per automatizzare il riscaldamento in casa

Abbiamo avuto l’opportunità di testare il kit completo tado° X, composto dal Termostato Intelligente X e otto teste termostatiche smart, per valutare a fondo prestazioni, facilità d’uso e vantaggi di questo nuovo ecosistema smart per la gestione del riscaldamento domestico.

Se avete più caloriferi in casa che volete governare insieme o autonomamente direttamente dal vostro smartphone o dai vostri dispositivi mobili, siete nel posto giusto. La nostra recensione servirà a fornire una panoramica su come funziona l’intero sistema di tado°, che abbiamo collegato al Wi-Fi utilizzando ovviamente l’immancabile Bridge X.

Design e installazione

Il design dei dispositivi tado° X è moderno ed elegante. Il termostato presenta un pannello frontale nero satinato con un piccolo display LCD azzurro, mentre il corpo principale è bianco. Le teste termostatiche mantengono una forma a T distintiva, con un display chiaro per visualizzare la temperatura.

L’installazione si è rivelata estremamente semplice. Abbiamo seguito la procedura guidata dall’app tado°, che con istruzioni passo passo ha reso intuitivo il collegamento del termostato e delle teste termostatiche. Dobbiamo essere onesti: se non avessimo avuto a disposizione gli adattatori che l’azienda ha incluso, ci avremmo messo un po’ di tempo a capire come fare ad integrare il tutto con le valvole dei nostri caloriferi.

Il progetto dell’azienda è molto chiaro, con una piastra di montaggio che nasce appositamente per adattarsi ad una qualsiasi scatola elettrica standard. Con una placca di copertura utile a mascherare la differenza delle dimensioni con quella scatola che avevamo a disposizione e tutto è sembrato più armonioso. Connettendo poi i cavi al termostato vecchio, abbiamo avuto un risultato eccezionale, peraltro in maniera molto semplice visto che gli adesivi forniti in confezione ci hanno guidato alla grande. Nonostante tutto, probabilmente un minimo di conoscenza elettrica occorre per non avere dubbio alcuno.

Prestazioni e funzionalità

Il Termostato Intelligente X ha dimostrato un controllo preciso e reattivo della temperatura. La compatibilità con il protocollo Thread ha migliorato l’affidabilità della connessione tra i dispositivi, anche in un ambiente con più pareti tra il termostato e le teste termostatiche.

Utilizzando le teste termostatiche smart in dotazione, è cambiato veramente tutto. La temperatura di ogni stanza è stata gestita in maniera autonoma, stesso risultato anche in ufficio nei vari ambienti a nostra disposizione. I sensori integrati che monitorando il grado di umidità e la temperatura garantiscono al sistema un adattamento automatico anche alle condizioni dell’ambiente.

Regolare automaticamente il tutto è di una semplicità disarmante, con il flusso termico che arriva ai caloriferi in maniera precisa.

Abbiamo riscontrato che il design compatto e la semplicità di installazione delle teste termostatiche rendono il sistema adatto a qualsiasi ambiente domestico, anche in presenza di sistemi di riscaldamento centralizzato.

App e controllo smart

L’app tado° è rimasta la stessa delle versioni precedenti, ma con miglioramenti nell’interfaccia per la configurazione del nuovo ecosistema X. Abbiamo apprezzato la possibilità di creare programmazioni settimanali dettagliate e il controllo remoto, utile per regolare la temperatura anche quando non eravamo in casa.

Un punto di forza è l’integrazione con Matter, che permette di gestire il sistema tramite ecosistemi smart home come Google Home, Alexa e Apple HomeKit. Tuttavia, ci siamo accorti che l’integrazione Matter attuale non supporta tutte le funzionalità avanzate, come il controllo stanza per stanza.

Il sistema consente di definire zone di riscaldamento specifiche, gestendo ogni stanza in modo indipendente. La funzione di geolocalizzazione ha funzionato bene, passando automaticamente alla modalità “fuori casa” quando l’ultima persona è uscita, e ripristinando il riscaldamento al rientro.

Efficienza energetica

Durante il nostro test, il kit tado° X ha dimostrato di poter ottimizzare i consumi energetici. La gestione individuale di ogni stanza e la rilevazione di finestre aperte ci hanno consentito di ridurre notevolmente gli sprechi, mantenendo comunque un comfort elevato.

È stata davvero molto utile la funzione che permette di rilevare quando le finestre sono aperte. Nel caso in cui la rilevazione non dovesse avvenire correttamente, sarà necessario un intervento manuale che vada a disattivare il riscaldamento in maniera temporanea. A noi tutto ciò non è successo. Tenendo conto di ogni testa termostatica in maniera autonoma, abbiamo potuto comunque mantenere sia in casa che in ufficio un buon equilibrio termico.

Affidabilità della connessione

La scelta del protocollo Thread per la comunicazione tra dispositivi ha migliorato sensibilmente la stabilità della connessione. Anche con il bridge posizionato in una stanza diversa e vari ostacoli fisici, non abbiamo riscontrato disconnessioni rilevanti durante il normale utilizzo.

Tuttavia, in un paio di occasioni dopo un’interruzione di corrente, alcune teste termostatiche non sono riuscite a riconnettersi automaticamente, richiedendo un riavvio manuale. Nonostante questo, la stabilità generale è stata notevole rispetto ad altri sistemi testati in passato. Da segnalare che non abbiamo più avuto questo problema.

Considerazioni finali e prezzo di vendita

Dopo un utilizzo prolungato del tado° X, possiamo affermare che il sistema si distingue per facilità d’uso, efficienza e design curato. Le otto teste termostatiche e il termostato centrale hanno reso la gestione del riscaldamento più semplice e intelligente. Consigliamo questo kit a chi desidera un controllo avanzato del clima domestico, con tecnologie moderne e una riduzione dei consumi.

Con una configurazione semplice, un’app ben progettata e la compatibilità con standard smart home come Matter, il tado° X rappresenta un investimento valido per chi desidera un ambiente domestico più confortevole ed efficiente dal punto di vista energetico. Nonostante qualche piccola difficoltà iniziale con la compatibilità elettrica e la rilevazione delle finestre aperte, il sistema si è dimostrato estremamente valido e consigliabile, soprattutto per chi desidera un controllo stanza per stanza ottimale.

Venendo dunque al termine della questione, c’è il prezzo di vendita. A qualcuno questo kit tado° X potrebbe sembrare costoso ma di certo evita tante scocciature e soprattutto, come già detto, riduce i consumi e gli sprechi. Acquistando un kit di base compreso di quattro teste termostatiche smart, si pagherà un prezzo totale di 569,98€ sul sito ufficiale. Nel caso in cui, come è accaduto a noi, voleste aggiungere altre quattro teste termostatiche, bisogna pagare altri 369,99 €, che è appunto il prezzo del “Quattro Pack” disponibile sul sito.