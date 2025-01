Al giorno d’oggi uno degli smartwatch più amati e richiesti dal pubblico resta sicuramente essere l’Apple Watch Series 9, un prodotto di assoluta qualità che punta moltissimo sulle performance e sulla sua grandissima capacità di interfacciarsi alla perfezione con l’ecosistema dell’azienda di Cupertino. Consapevole di un prezzo generalmente superiore alla media, Amazon ha deciso di attivare una promozione molto interessante, che ne riduce la spesa da sosstenere, almeno in questo periodo.

La variante che oggi potete trovare a prezzo scontato prevede connessione esclusivamente via WiFi, ciò sta a significare che il singolo prodotto non è compatibile con le eSIM, e per collegarsi alla rete internet necessiterà di uno smartphone effettivamente connesso. In aggiunta a ciò, la diagonale del display è di 45 millimetri, la più grande in commercio, perfetta per coloro che hanno un polso leggermente più grande, o comunque per coloro che sono alla ricerca di un prodotto che possa spiccare una volta indossato.

Apple Watch Series 9: sconto imperdibile su Amazon

Apple Watch Series 9 è lo smartwatch che dovete acquistare nel momento in cui volete il top del top al vostro polso, un prodotto eccezionale sotto molteplici aspetti e punti di vista, anche nel prezzo di vendita. Il listino è di 739 euro, cifra irraggiungibile ed impossibile per la maggior parte degli utenti, che oggi risulta essere scontata del 21% da Amazon, per arrivare così a dover sostenere un investimento di 585,29 euro per il suo acquisto. Collegatevi a questo link.

Nel momenti in cui lo andrete ad acquistare, dovete comunque sapere che non troverete all’interno della confezione anche l’alimentatore per il collegamento alla presa a muro, ma solo la basetta magnetica per la ricarica rapida. Questa è purtroppo una prassi divenuta estremamente comune nel corso degli anni.