Avendo avuto per un anno il OnePlus 12 come mio smartphone principale, e avendo in prova adesso le nuove iterazioni (OnePlus 13 e 13R), ho detto: “perché non fare un confronto per capire quale device acquistare?”

Bene, posso dirvi che sono telefoni pensati per target differenti, e ognuno di questi prodotti ha delle specificità ben precise. Ci può essere un po’ di confusione giusto fra il 12 e il 13R visto che condividono le specifiche tecniche, ma per il resto sono due device che se la giocano molto bene e hanno particolarità che li rendono unici. Mentre il OnePlus 13 rappresenta il top di gamma, il OnePlus 13R si presenta come una versione leggermente più economica, ma con caratteristiche interessanti. Il OnePlus 12, pur essendo il predecessore, rimane un dispositivo potente e molto apprezzato. In questo confronto esamineremo le principali differenze tra questi tre modelli, partendo dalle prestazioni fino alle fotocamere, per aiutarti a decidere quale sia il più adatto alle tue esigenze.

Design e qualità costruttiva

Il design è uno degli aspetti che ha sempre contraddistinto i dispositivi del marchio di Pete Lau. Anche nel 2025 con i nuovi prodotti, la compagnia ha mantenuto standard elevati in termini di estetica e qualità dei materiali utilizzati.

OnePlus 12: la sua estetica è caratterizzata da una scocca in vetro e metallo con bordi arrotondati, che offre un tocco premium. Il display AMOLED curvo dà al dispositivo un aspetto elegante, mentre la certificazione IP68 garantisce resistenza alla polvere e all’acqua.

Anche il design del OnePlus 13 segue la stessa filosofia del modello precedente, ma con bordi più piatti che lo rendono simile ai top di gamma più recenti. Il dispositivo ha una certificazione IP69, che lo rende resistente a polvere e immersioni brevi in acqua, offrendo quindi una protezione superiore rispetto al OnePlus 12.

OnePlus 13R: lui ha una cifra stilistica – a mio avviso – unica. È un lingotto, è bellissimo. La qualità costruttiva è buona, è in alluminio ed è super squadrato. Secondo me ha il design più bello della triade.

Display

Tutti e tre i modelli sono equipaggiati con display AMOLED che offrono colori vividi e neri profondi. La differenza principale sta nelle dimensioni e nella risoluzione.

OnePlus 12: il suo pannello è un AMOLED da 6,7 pollici con una risoluzione QHD+ (3168 x 1440 pixel) e supporto per una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, che garantisce un’esperienza visiva fluida. Questo modello ha una luminosità di picco di circa 2.800 nit, abbastanza alta da offrire una buona visibilità anche sotto la luce diretta del sole.

Il flagship del 2025 invece, ha un display simile a quello del modello precedente, ma con una luminosità di picco di 4.500 nit, superiore rispetto al OnePlus 12. Questa maggiore luminosità rende il display del OnePlus 13 più leggibile all’aperto. La risoluzione rimane la stessa (QHD+), così come il supporto per la frequenza di aggiornamento 120 Hz. È più grande: 6,82 pollici.

Infine, il OnePlus 13R monta uno schermo AMOLED da 6,7 pollici, ma la risoluzione è leggermente inferiore rispetto ai modelli precedenti, con una risoluzione FHD+ (2400 x 1080 pixel). La frequenza di aggiornamento rimane comunque 120 Hz, ma la luminosità massima si attesta sui 2.000 nit, un valore inferiore rispetto al OnePlus 13, ma comunque buono per la fascia di prezzo.

Hardware e prestazioni

OnePlus 12 è alimentato dal Snapdragon 8 Gen 3, il OnePlus 12 offre prestazioni eccellenti in ogni ambito, sia nel gaming che nel multitasking. Il dispositivo può essere configurato con 8 GB o 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 512 GB di storage interno UFS 4.0, garantendo velocità e fluidità elevate.

OnePlus 13 presenta lo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm con fino a 24 GB di RAM e 1 TB di storage UFS 4.0, ideale per chi cerca il massimo in termini di prestazioni.

Come il OnePlus 12, anche il 13R utilizza lo Snapdragon 8 Gen 3, ma con configurazioni di memoria che vanno da 8 GB a 16 GB di RAM e fino a 512 GB di storage interno. Questo dispositivo si presenta come una versione “più economica” rispetto al OnePlus 13, ma comunque con prestazioni di alto livello grazie al potente processore.

Fotocamere

Il OnePlus 12 dispone di un sistema di fotocamere triplo, con un sensore principale da 50 MP, un ultra-grandangolare da 48 MP e un teleobiettivo da 64 MP con zoom ottico 3x. La qualità fotografica è ottima, con colori vividi e una buona gestione delle luci basse. Il tutto è cosviluppato da un sistema di Hasselblad.

Il sistema di fotocamere del OnePlus 13 è simile al modello 12, ma con sensori di nuova generazione che migliorano le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. Tutte le lenti principali sono da 50 MP, offrendo una qualità d’immagine superiore grazie a una migliore elaborazione delle immagini. Anche qui c’è la tecnologia di Hasselblad.

Infine, il OnePlus 13R è equipaggiato con una configurazione a tripla lente, con un sensore principale da 50 MP e un ultra-grandangolare da 50 MP. Sebbene le ottiche siano simili a quelle del OnePlus 12, la qualità delle immagini dovrebbe essere comunque molto buona, con un buon equilibrio tra dettagli e luminosità. Tuttavia, mancano alcune funzionalità avanzate come lo zoom ottico che troviamo nel modello più costoso.

Batteria e ricarica

La batteria del OnePlus 12 è da 5.400 mAh supporta la ricarica rapida a 100W e la ricarica wireless a 50W, che consente di ricaricare completamente il dispositivo in meno di 30 minuti.

Il OnePlus 13 offre una batteria da 6000 mAh, che garantisce una durata migliore rispetto al OnePlus 12, con le stesse opzioni di ricarica rapida 100W e wireless 50W. Arriva però la tecnologia magnetica.

Il OnePlus 13R ha una batteria da 6000 mAh. Anche questo modello supporta la ricarica rapida da 100W, ma la ricarica wireless non è presente.

Conclusioni

Il OnePlus 13 rappresenta il top della gamma per il 2025, con prestazioni eccezionali, un design elegante, un display straordinario e una batteria duratura. È l’ideale per chi cerca il massimo in tutti i settori. Il OnePlus 12 è comunque un dispositivo molto potente e una scelta solida per chi cerca un’alternativa leggermente più economica ma con prestazioni eccellenti sul fronte fotografico. Il OnePlus 13R, infine, è la scelta migliore per chi desidera prestazioni elevate a un prezzo più contenuto, ma ha una particolare attenzione per il design.