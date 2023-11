Se volete rendere l’ingresso di casa vostro ancora più sicuro non dovete far altro che acquistare una serratura con impronta digitale.

Proprio una come quella di SwitchBot, che sta proponendo la piattaforma Amazon per questo black friday. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Serratura con impronta in offerta su Amazon

È possibile impostare dei timer di blocco preimpostati: quando la porta si chiude per un determinato periodo di tempo, SwitchBot Lock si accende automaticamente. È inoltre possibile impostare la condivisione della casa per gestire la serratura tramite la nostra app e condividere l’accesso alla serratura con i membri della famiglia.

Fingerprint con batteria è dotato di un algoritmo di identificazione biometrica delle impronte digitali della Banca Svedese e può memorizzare le impronte digitali di tutta la famiglia. Supporta anche il blocco della password e la scheda SwitchBot.

Se qualcuno tenta di entrare in casa vostra, il Keypad Touch emette un allarme e vi invia una notifica push. Supporta anche le password virtuali per mantenere segreta la password nel caso in cui qualcuno la stia osservando. La nostra serratura utilizza la crittografia ATS-128-CTR per garantire la sicurezza in ogni momento. È inoltre possibile controllare lo stato del blocco e ricevere notifiche e avvisi. La batteria può durare circa 180 giorni. Il prezzo è di 160.99 euro invece di 229.99 euro seguendo questo link.