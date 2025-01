MacBook: come pulire display e tastiera in maniera sicura

Chiunque abbia un computer portatile dovrebbe tenere sempre puliti il display e la tastiera. Nel caso di un MacBook, molto prezioso per via dei materiali e soprattutto performante, bisogna stare particolarmente attenti, anche per via della grande usura che potrebbe caratterizzarlo. Ci sono degli accorgimenti da tenere che possono tenere il celebre notebook di Apple sempre come nuovo.

Come pulire lo schermo del MacBook

Apple raccomanda di evitare alcuni prodotti chimici aggressivi per la pulizia dello schermo, poiché potrebbero danneggiare il rivestimento protettivo del display. Ecco cosa evitare:

Acetone e solventi;

Ammoniaca o prodotti a base di perossido di idrogeno;

Spray per vetri e detergenti multiuso;

Prodotti abrasivi o aerosol.

Procedura per una pulizia sicura del display del MacBook

Spegni il MacBook e scollegalo da qualsiasi alimentatore o accessorio; Utilizza un panno in microfibra pulito e privo di pelucchi; Applica una piccola quantità di soluzione detergente specifica (come quelle senza alcool o ammoniaca) sul panno, mai direttamente sullo schermo; Pulisci lo schermo con movimenti delicati, dal basso verso l’alto; Utilizza la parte asciutta del panno per rimuovere eventuali aloni.

Come pulire la tastiera del MacBook

Spegnere il MacBook per evitare pressioni accidentali sui tasti; Utilizzare un panno in microfibra leggermente umido con un detergente delicato; Passare il panno su ciascun tasto con movimenti delicati; Asciugare subito con il lato asciutto del panno.

Per la polvere tra i tasti

Utilizza un soffiatore d’aria compressa per rimuovere residui tra i tasti;

per rimuovere residui tra i tasti; Inclina leggermente il MacBook per far cadere eventuali particelle di polvere.

Bloccare la tastiera durante la pulizia

Per evitare pressioni accidentali durante la pulizia, è possibile utilizzare l’app gratuita KeyboardCleanTool, che disabilita temporaneamente l’interazione con i tasti.

Consigli per mantenere pulito il MacBook