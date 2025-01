Ho avuto in prova per diversi giorni il nuovo midrange Honor Magic 7 Lite, un prodotto di fascia media super interessante, anche perché – non lo direste mai – ma è un device rugged, ovvero resistente a tutto, grazie alla certificazione IP65M di cui dispone. In pratica, anche se non ha il classico design “carrozzato” tipico dei gadget di questa categoria, può resistere a diverse condizioni critiche.

Nella recensione video mi sono divertito a testarlo in condizioni assurde; vi consiglio di vederla. Ad ogni modo, questo telefono, in realtà, gli appassionati di tecnologia lo conoscono già, perché è il rebrand di un altro smatphone uscito in altri Paesi diverso tempo fa, ovvero l’Honor X9c. Non è una mossa insolita per la compagnia cinese. A me è piaciuto molto e l’ho trovato molto interessante, soprattutto perchè costa il giusto ma ha tutto al top. Il pannello è un AMOLED curvo ad alta risoluzione, ha un comparto fotografico premium e un design mozzafiato.

Design e estetica

Honor Magic7 Lite sfoggia un design raffinato ma pratico, con dimensioni di 162,8 x 75,5 x 7,98 mm e un peso di 189 grammi. Il corpo sottile, combinato con il display curvo AMOLED a 10 bit da 6,78 pollici, ci permette di usufruire di un’esperienza visiva immersiva. Lo schermo presenta una risoluzione 1.5K+ (2.700 x 1.224 pixel), un refresh rate di 120 Hz e una luminosità di picco impressionante fino a 4.000 nit, garantendo immagini vivide anche sotto la luce diretta del sole. Per essere un midrange, capite bene che ci troviamo nella fascia alta del settore.

La certificazione IP65M aggiunge un livello di protezione contro polvere e schizzi d’acqua, rendendolo più resistente rispetto ad altri smartphone della sua categoria. Il lettore d’impronte digitali, posizionato sotto lo schermo, utilizza tecnologia ottica e io l’ho trovato particolarmente performante in ogni condizione d’uso. Rapido, affidabile e efficace.

Prestazioni

Nulla da dire; sotto la scocca, Honor Magic7 Lite è alimentato dal Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, un chipset di Samsung prodotto con il processo architettonico a 4 nanometri. Questo processore integra una CPU octa-core (4 core Cortex-A78 a 2,2 GHz e 4 core Cortex-A55 a 1,8 GHz) e una GPU Adreno 710, offrendo un buon equilibrio tra prestazioni ed efficienza energetica. Va molto bene nel gaming così come nell’utilizzo generale a cui siamo abituati: chiamate, messaggi, chat, foto punta e scatta, social e app per il quotidiano (IO, Telepass, pagamenti NFC con Google Pay e molto altro ancora).

Il dispositivo è equipaggiato con 8 GB di RAM LPDDR5 e opzioni di archiviazione interna da 256 GB o 512 GB con tecnologia UFS 3.1, che garantiscono tempi di caricamento rapidi e un’esperienza multitasking fluida. Il sistema di raffreddamento passivo aiuta a mantenere il dispositivo stabile anche durante sessioni di utilizzo intenso.

Fotocamere

Il comparto fotografico del Magic7 Lite gode della presenza di un sensore principale da 108 MP con apertura f/1.75 e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS): scatti nitidi e dettagliati anche in condizioni di scarsa luce, mentre la camera secondaria è un’ultra-grandangolare da 5 MP (apertura f/2.2), utile per catturare paesaggi o foto di gruppo.

Per i selfie e le videochiamate, c’è un sensore frontale da 16 MP (f/2.45) che oggre risultati abbastanza buoni, con colori naturali e un buon livello di dettaglio, ma brucia un po’ tanto il background in condizioni di luce.

Autonomia

Capitolo extra per l’autonomia. Il device di Honor ha una batteria da 6.600 mAh che rappresenta uno dei punti di forza principali di tutto il sistema. Questa capacità permette di coprire facilmente due giorni di utilizzo moderato e posso confermare che si riesce a farli senza il minimo problema. La ricarica rapida da 66 W consente di recuperare una buona percentuale di carica in pochi minuti, rendendo il dispositivo ideale per chi ha ritmi di vita intensi, a patto che abbiate un caricatore adeguato.

Software e connettività

Utilizza la skin MagicOS 8 che si basa su Android 14. Supporta il Dual SIM 5G, il Wi-Fi Dual Band, il Bluetooth 5.1, l’NFC e ha anche il GPS, coprendo tutte le esigenze di connettività. Gli speaker stereo e la porta USB Type-C completano il pacchetto.

Conclusioni

Honor Magic7 Lite mi è piaciuto molto: si colloca nella fascia media del settore e grazie alla sua certificazione IP65M unita ad un design elegante, riesce ad essere un “unicuum” all’interno di tutto il panorama mobile. Ottimo anche il prezzo di lancio di 369,90€ per il modello da 256 GB, mentre è di 399,90€ per la versione con 399,90€. Con il coupon dei primi giorni di gennaio (valido fino al 31.01) nello store online di Honor, potrete risparmiare altri 100€.