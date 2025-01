Nel mese di gennaio 2025, PosteMobile ha ampliato il suo ventaglio di offerte dedicate ai nuovi clienti. Tra queste, ci è la promo PM Super Ricarica. Essa offre 1GB di traffico dati mensile e chiamate a consumo al costo di 2€ al mese. Questo piano è attivabile esclusivamente presso gli uffici postali, con una spesa iniziale di 15€ per la SIM e 5€ per la prima ricarica. Una promozione interessante associata a questo piano è il “Raddoppio delle Ricariche”, che premia i clienti con un bonus pari all’importo ricaricato, fino a un massimo di 50€ al mese.

PosteMobile: promo Creami Extra Wow e nuove opportunità per il 2025

Un’altra proposta interessante è la PosteMobile Super 20. Quest’ ultima prevede 20GB di traffico dati e una tariffa a consumo per chiamate e SMS al costo mensile di 4€. Tale offerta è attivabile online o in ufficio postale, con costi iniziali che variano a seconda del canale scelto. L’offerta include anche un bonus dati di 10GB extra a partire dal secondo mese.

La gamma Creami Extra Wow continua a essere una delle più competitive. Le opzioni partono da 5,99€ al mese per 50GB e arrivano a 11,99€ per 300 GB. Tutte le offerte includono minuti e SMS illimitati. La CreamiExtraWow 200, ad esempio, è disponibile solo presso gli uffici postali. Mentre altre varianti, come la CreamiExtraWow150, possono essere attivate online. I costi iniziali per queste offerte variano tra i 10 e i 15€ per la SIM, a cui si aggiunge la prima ricarica.

Con l’introduzione dei nuovi limiti di roaming UE per il 2025, PosteMobile ha aggiornato i suoi pacchetti. È infatti aumentato il traffico dati disponibile senza costi aggiuntivi. Ad esempio, la soluzione ExtraWow 300 consente ora di utilizzare 15,12GB in Europa. Per chi cerca invece offerte solo dati, vi è la 300% Digital, con 300GB al mese a 9,99€. Anche in questo caso, è possibile usufruire di bonus per chiamate e SMS se si consumano meno di 100GB.