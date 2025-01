Le specifiche del nuovo Snapdragon 8s Elite, il prossimo chipset di punta di Qualcomm, sono trapelate, offrendo un primo sguardo sulle prestazioni e le caratteristiche di questa piattaforma progettata per i dispositivi di fascia alta. Secondo i dettagli emersi, il chip promette di portare miglioramenti significativi in termini di potenza, efficienza e supporto per nuove tecnologie.

Specifiche tecniche trapelate

Il SoC Snapdragon 8s Elite sarà basato su un processo produttivo a 3 nm, che garantirà un incremento delle prestazioni del 20% rispetto alla generazione precedente, accompagnato da una riduzione dei consumi energetici. Tra le caratteristiche principali:

CPU octa-core con una configurazione avanzata : un core Cortex-X4 ad alte prestazioni, cinque core Cortex-A720 per carichi medi, e due core Cortex-A520 ad alta efficienza.

: un core Cortex-X4 ad alte prestazioni, cinque core Cortex-A720 per carichi medi, e due core Cortex-A520 ad alta efficienza. GPU Adreno 750 : progettata per supportare il ray tracing in tempo reale, rendering 3D avanzato e un’esperienza di gaming fluida fino a 144 Hz.

: progettata per supportare il ray tracing in tempo reale, rendering 3D avanzato e un’esperienza di gaming fluida fino a 144 Hz. Supporto per RAM LPDDR5X con velocità fino a 8.5 Gbps, ideale per multitasking intensivo e applicazioni esigenti.

con velocità fino a 8.5 Gbps, ideale per multitasking intensivo e applicazioni esigenti. Modem 5G X75: velocità di download fino a 10 Gbps, con una migliore gestione della connettività nelle aree congestionate.

Qualcomm sta integrando una versione aggiornata del suo AI Engine, che consentirà miglioramenti significativi in diverse aree:

Fotografia avanzata: elaborazione delle immagini in tempo reale per una migliore qualità fotografica, con supporto per fotocamere fino a 200 MP.

Audio e video migliorati: decodifica AV1 nativa e upscaling video AI per una visione fluida e di alta qualità su schermi 4K e 8K.

Gestione intelligente della batteria: algoritmi AI ottimizzati per prolungare l’autonomia durante attività intensive.

I benchmark trapelati mostrano che lo Snapdragon 8s Elite supera di oltre il 25% i punteggi di Geekbench ottenuti dal suo predecessore, rendendolo uno dei chip più potenti mai realizzati per dispositivi mobili. Questi risultati lo posizionano come un diretto concorrente del futuro chip di Apple e dei processori di punta di MediaTek.

Lo Snapdragon 8s Elite dovrebbe essere ufficialmente presentato durante il primo trimestre del 2025 e debutterà nei flagship di marchi come Samsung, Xiaomi e OnePlus entro la metà dell’anno. Questo chipset sarà il cuore di dispositivi premium, rivolti a utenti che cercano prestazioni eccellenti per gaming, fotografia e produttività.