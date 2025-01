L’operatore telefonico italiano WindTre ha da poco deciso di aggiornare il proprio catalogo di offerte di rete mobile non solo sul proprio sito ufficiale, ma anche presso i negozi fisici autorizzati. Tra le offerte aggiornate, sono presenti quelle appartenenti alla gamma WindTre GO. Queste sono offerte di tipo operator attack, quindi attivabili dai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Vediamo qui di seguito alcune di queste offerte.

WindTre GO, catalogo di super offerte aggiornato anche nei negozi

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre ha aggiornato il suo catalogo di super offerte di rete mobile anche presso i suoi negozi fisici autorizzati. Come già accennato in apertura, tra le offerte più interessanti spiccano senz’altro quelle appartenenti alla gamma WindTre GO, ovvero quelle attivabili da chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.

Tra queste, segnaliamo ad esempio l’offerta mobile denominata WindTre GO 150 M 5G Easy Pay. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati. Questi sono validi non solo per navigare con connettività 4G, ma anche per navigare con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, l’offerta arriva ad includere ogni mese anche 50 sms da inviare verso tutti i numeri e anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri.

Il costo da sostenere sarà pari a soli 8,99 euro al mese, nonostante il ricchissimo bundle messo a disposizione. Questa offerta in particolare è però rivolta a chi richiederà la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici rivali Vodafone, ho. Mobile, Digi Mobil, Feder Mobile, Italia Power e Lyca Mobile. Sono poi ovviamente disponibili all’attivazione altrettante offerte interessanti, in base all’operatore telefonico di provenienza.

Una di queste è WindTre GO 75 XS. Quest’ultima è rivolta a chi proviene da Lyca Mobile e da altri operatori telefonici virtuali. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione fino a 75 GB di traffico dati con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti e 50 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo mensile sarà pari a 5,99 euro al mese.