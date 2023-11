È passato ancora troppo poco tempo per poter rivolgere uno sguardo accurato a quelli che saranno gli iPhone del 2024 ma ciò non placa la curiosità di leaker ed esperti del settore che, già da parecchio tempo, diffondo voci sulle presunte innovazioni previste su iPhone 16.

Addirittura alcune fonti affermate hanno offerto un’immagine che mostra quello che potrebbe esser il prototipo di un iPhone 16 Pro su cui Apple potrebbe essere a lavoro. La stessa fonte, però, ritiene improbabile l’arrivo di tali novità sui dispositivi del 2024, affermando che gli aggiornamenti al display tanto vociferati saranno introdotti soltanto nel 2025 con il lancio di iPhone 17.

Apple is testing a iPhone 16 Pro hole punch version, but it may not be finalized. Details will depend on March next year. I guess most likely we won't see such a version until the iPhone 17 pic.twitter.com/exeo8gWoT0

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) November 10, 2023