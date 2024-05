EMC Yudo: arriva in Italia la nuova auto elettrica low cost

Le auto elettriche stanno conquistando pian piano l’intera industria automobilistica. Sperimentazioni, cambi di rotta hanno portato alla presentazione di sempre più vetture sostenibili. Oltre a brand conosciuti, entrano in gioco anche nuovi attori, facendosi strada e ricavando il proprio posto nel mercato elettrico. Arriva in campo la EMC Yudo, non un’auto elettrica qualunque, ma un B-SUV che sarà capace di offrire un mix inarrestabile di prestazioni elevate, autonomia sorprendente e soprattutto un prezzo così basso che vi farà strabuzzare gli occhi.

Il costo base in Italia è infatti di soli 23.000 euro. Grazie a questo prezzo tanto allettante, la Yudo sfida apertamente la concorrenza, offrendo inoltre diversi optional e un’eccellente scheda tecnica. L’auto ha in dotazione una batteria da 325 km di autonomia nel ciclo misto che dona la possibilità di percorrere ben 455 km in città. La Yudo dimostra così di essere un auto molto appetibile sia per chi si muove in strada, sia per chi percorre tratte piuttosto lunghe. La vettura ha poi una potenza di 95 CV e una coppia di 165 Nm assicurano una guida dinamica. Se parliamo di accelerazione, abbiamo un passaggio da 0 a 50 km/h in soli 4,5 secondi.

Optional e tutto ciò che bisogna sapere sulla nuova auto elettrica Yudo

La Yudo vanta una serie di caratteristiche e optional che la rendono davvero particolare e appetibile ai possibili acquirenti. La tecnologia V2L al suo interno consente di sfruttare l’energia della batteria per alimentare dispositivi esterni, mentre la ricarica rapida DC fino a 50 kW garantisce tempi rapidi senza attese interminabili. L’auto elettrica è inoltre dotata di una ricca dotazione di serie, che include fari Full LED, cerchi in lega da 17 pollici, Smart Key con Comfort Access ed un sistema di infotainment con tanto di schermo touch da 12,3″.

Anche dal punto di vista della sicurezza, la Yudo non delude. L’auto possiede sistemi differenti come quello di recupero dell’energia frenante, il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici e anche l’ABS con ripartitore della frenata. L’auto, come se tutto ciò non la rendesse già un’auto incredibile, ha diversi sistemi avanzati di assistenza alla guida, tra cui ESP con controllo elettronico della trazione e sensori di parcheggio con telecamera posteriore.