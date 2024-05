Hai sentito la notizia? A Roma stanno organizzando un modo fantastico per ottenere la carta d’identità elettronica senza stress. Sai quanto possa essere complicato fare la fila durante la settimana lavorativa. È sempre un problema, perché devi trovare il tempo di andare all’ufficio anagrafe tra un impegno e l’altro.

Ma ora, finalmente, c’è una soluzione migliore! Sabato 11 e domenica 12 maggio, i cittadini di Roma iscritti agli uffici anagrafici di sei Municipi avranno l’opportunità di prenotare un appuntamento per la carta d’identità elettronica. Puoi immaginare quanto sia comodo poter fare tutto questo nel weekend? Senza dover prendere un giorno libero dal lavoro o correre come un pazzo per arrivare in tempo!

Prenota online e prendi la tua carta d’identità digitale!

Ecco come funziona: prenoti online e poi scegli l’orario che ti va meglio. Semplice, no? Non devi più preoccuparti di dover fare la fila sotto il sole cocente o di perdere ore preziose della tua giornata. È tutto pianificato per te!

E non è finita qui! Gli ex PIT, quei punti di identificazione che erano aperti solo durante la settimana, saranno disponibili anche nel weekend. È come se avessero ascoltato le nostre preghiere!

Quindi, se hai bisogno di rinnovare la tua carta d’identità, non perdere questa opportunità. Prenota il tuo appuntamento online, prendi il tuo tempo nel weekend e risolvi questa faccenda una volta per tutte.

Ecco i dettagli per i vari Municipi:

Per il Municipio II: sabato 11 maggio, apertura dalle 8:30 alle 13:00 presso Via Dire Daua 11.

Per il Municipio VI: sabato 11 maggio, apertura dalle 8:00 alle 16:30 presso Via Duilio Cambellotti 11.

Per il Municipio VII: sabato 11 maggio, apertura dalle 8:30 alle 16:30 presso Piazza Cinecittà 11.

Per il Municipio VIII: sabato 11 maggio, apertura dalle 8:30 alle 15:30 presso Via Benedetto Croce 50.

Per il Municipio XI: sabato 11 maggio, apertura dalle 8:00 alle 16:00 presso Via Portuense 579.

Per il Municipio XV: sabato 11 maggio, apertura dalle 8:30 alle 16:00 presso Via Enrico Bassano 10 e Via Flaminia 872.

Ecco anche gli orari degli ex PIT:

– Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune: sabato 11 maggio, 8:30-16:30, domenica 12 maggio, 8:30-12:30.

– Via Petroselli 52: sabato 11 maggio, 8:30-16:30.