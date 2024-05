Android, 5 titoli del Play Store a pagamento sono adesso gratuiti

Con moltissime offerte già viste durante le scorse settimane, gli utenti Android hanno approfittato del Play Store di Google. La celebre piattaforma utile per scaricare contenuti di vario genere anche oggi mostra dei giochi e delle applicazioni a pagamento gratis.

Ciò significa che più titoli che hanno un prezzo, non lo avranno per le prossime ore, per cui conviene approfittare. Stando a quanto riportato, ci sono svariati pezzi pregiati scaricati da migliaia e migliaia di utenti anche a pagamento, per cui averli gratis potrebbe diventare motivo di vanto.

Ci sono quindi alcuni consigli su quello che bisogna scaricare oggi per essere soddisfatti. Un altro consiglio però riguarda le modalità da utilizzare, in quanto qualcuno potrebbe non cogliere il vantaggio che ha di fronte ai propri occhi. Scegliere un’applicazione o un gioco gratis, significa assicurarsi quel contenuto per sempre gratuitamente, anche se dovesse tornare a pagamento.

Ciò significa che, anche se non vi interessano i restanti titoli, fareste meglio a scaricarli. In futuro infatti potrebbero tornarvi utili ed è per questo motivo che scaricarli adesso, eliminandoli magari subito dopo, vi assicurerà di poterli scaricare di nuovo in futuro gratis, anche se avranno di nuovo un prezzo da pagare. In questo caso è l’account Google a tenere traccia delle vostre attività e infatti ricorderà che un tempo avevate scaricato quel gioco o quell’applicazione gratis.

Play Store, le offerte per gli utenti Android sono qui in basso

Come si può vedere in basso, ci sono dei titoli molto interessanti da poter scaricare gratis sul vostro smartphone Android. Direttamente dalla lista potete provvedere a scaricare quello che vi occorre, non serve fare altro che cliccare sul link attinente al titolo stesso. Ecco la lista di oggi: