Quanto si ama il Black Friday. Con tutte le sue promozioni, i prodotti che sogniamo da tempo in sconto. Viene proprio voglia di approfittarne. A far particolarmente gola sono i prodotti riguardante la tecnologia: microSD, pc, tablet, smartphone e tantissimo altro sono già in offerta.

L’iPhone 15 è attualmente in vendita a prezzi minimi storici su Amazon, con modelli diversi disponibili da 899 euro a 978 euro in base alla colorazione scelta e ai giga. Questo ribasso dei prezzi si estende anche alla versione con 256 GB di memoria. Anche gli iPhone 14 stanno beneficiando di sconti incredibili anche grazie alla disponibilità dei nuovi modelli. La colorazione azzurra è quella più appetibile, con il costo di soli 699 euro e uno sconto del 20%. Questo rende il momento attuale uno dei migliori per acquistare un iPhone negli ultimi tempi.

Anche gli iPhone 15 Pro e Pro Max sono ora disponibili, con tutte le opzioni di colore e di memoria elencate, ma l’offerta è attiva soltanto su alcune tipologie come per la colorazione blu e da 128GB.

Gli ultimi iPhone arrivati sul mercato

La nuova generazione di iPhone presenta un design rinnovato con bordi arrotondati e due fotocamere. Il vetro posteriore è realizzato attraverso la tecnologia di infusione del colore. Esso così risulta matte e con una texture interessante. Un cambiamento significativo è l’adozione della porta USB-C, abbandonando il connettore Lightning in modo da rispettare le normative dell’Unione Europea.

Il dispositvo presenta un display OLED Super Retina disponibile nelle varianti da 6,7 e 6,1 pollici, con la capacità di supportare i contenuti Dolby Vision e raggiungere una luminosità massima di 2.000 nit. La fotocamera principale è potenziata con 48 megapixel, e si ha anche un teleobiettivo da 12 MP che offre tre livelli di zoom ottico.

Per quanto riguarda gli iPhone 15 Pro e il 15 Pro Max, presentano un corpo in titanio, per garantire robustezza e al contempo leggerezza. Entrambi usufruiscono di un display Super Retina XDR dalla stessa grandezza del modello standard, con supporto per le modalità StandBy e always-on display del sistema iOS 17.

Tutta la gamma presenta caratteristiche all’avanguardia e non sorprende che vadano tanto a ruba, soprattutto se poi sono messi in offerta su Amazon.