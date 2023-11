Chi possiede un iPhone nel Regno Unito adesso può controllare per la prima volta il proprio saldo bancario direttamente dall’app Apple Wallet.

La nuova funzionalità consente agli utenti di collegare le proprie carte di credito e/o di debito già archiviate nell’app ai propri conti online. In questo modo si potrà vedere il saldo aggiornato e altre informazioni senza dover accedere all’app dedicata. Le informazioni saranno accessibili nell’app Wallet, ma verranno visualizzate anche quando un utente effettua un acquisto tramite Apple Pay online o nell’applicazione.

Apple ha affermato che la nuova funzionalità potrebbe aiutare gli utenti a effettuare acquisti più consapevoli e ottenere un accesso rapido e semplice per visualizzare le informazioni chiave sulle loro finanze per aiutarli con le stime sul budget. Apple Wallet è un’app in cui i consumatori possono archiviare versioni virtuali delle loro carte bancarie da utilizzare nei pagamenti contactless. Gli utenti che al momento dispongono delle ultime versioni di iOS 17.1 avranno accesso a quest’ultima novità introdotta di recente. L’azienda ha affermato che la nuova funzionalità è stata creata pensando alla privacy e alla sicurezza. Inoltre, ha sottolineato che prima che sia abilitata gli utenti devono autenticarsi tramite il sito Web o l’app della banca e acconsentire a connettere i propri conti alle proprie carte nell’app Wallet.

La società ha anche confermato che tutte le informazioni sul saldo dell’account utente, la cronologia delle transazioni e altri dettagli dell’account sono archiviati sul dispositivo e non sui server Apple. Jennifer Bailey, vicepresidente di Apple Pay e Apple Wallet, spiega: “Consentendo agli utenti di accedere comodamente alle informazioni più utili sul proprio account all’interno di Wallet e al momento dell’acquisto, sarà possibile prendere decisioni finanziarie e comprendere e gestire meglio la propria spesa”.

“Non vediamo l’ora di lavorare con i partner britannici nell’ambito dell’iniziativa Open Banking per aiutare gli utenti a migliorare. E per fornire più modi in cui le banche possono approfondire le loro relazioni con i clienti”. La funzionalità è stata abilitata dall’iniziativa Open Banking, ha affermato Apple. Ha confermato che Barclays, Barclaycard, First Direct, Halifax, HSBC, Lloyds, M&S Bank, Monzo, NatWest e Royal Bank of Scotland si sono iscritte per prender parte al progetto.