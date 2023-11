L’intelligenza artificiale è al centro dell’attenzione pubblica sin dagli arbori del suo utilizzo.

Si tratta di una tecnologia molto divisiva che avrà, e sta già avendo, un forte impatto sulla quotidianità di tutti.

Le varie intelligenze artificiali, come ChatGPT, stanno avendo un enorme successo con gli utenti che le utilizzano volentieri per ottimizzare il lavoro o aiutarsi con lo studio o con altre varie attività. Le mansioni sono molte ma purtroppo questa tecnologia presenta non pochi lati oscuri.

I lati oscuri riguardano da un lato la paura di molti che, attraverso l’utilizzo costante dell’intelligenza artificiale in molti ambiti, molte mansioni lavorative possano scomparire a discapito di alcune categorie e dall’altra l’utilizzo errato e la poca trasparenza che queste tecnologie possano avere.

Intelligenze artificiali e i messaggi nascosti che possono celare

Un recente studio ha scoperto che le intelligenze artificiali possono celare dei messaggi segreti nelle risposte che danno agli utenti.

La ricerca si focalizza in particolar modo sui modelli linguistici di grandi dimensioni che utilizzano il processo deduttivo per fornire delle risposte specifiche.

Queste intelligenze inoltre lavorano utilizzando il ragionamento codificato ovvero un metodo per facilitare la comprensione e ottimizzare il processo decisionale. In sostanza l’utente è in grado di leggere la risposta finale e non il ragionamento che sta dietro alla scelta di quella specifica risposta e non di un’altra.

Se da una parte questo è un ottimo metodo dall’altro potrebbe creare poca trasparenza e spingere anche dei malintenzionati a utilizzare questa tecnica per inserire dei messaggi nascosti.