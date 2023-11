Il Copilot, AI di Windows 11, originariamente non disponibile in Italia, ha recentemente subito una trasformazione inaspettata da parte di Microsoft. Nonostante non sia ancora accessibile ai nostri utenti in maniera completa, una novità è già visibile nel browser preinstallato Microsoft Edge.

Osservando l’icona in alto a destra, relativa al servizio di intelligenza artificiale integrato, si può notare il nuovo nome “Copilot” insieme al sottotitolo “con Bing Chat”. Questo cambiamento è stato ulteriormente evidenziato da uno screenshot incluso nella notizia online. Come riportato anche da The Verge, Microsoft ha deciso di ribrandizzare il suo servizio di intelligenza artificiale da Bing AI a Microsoft Copilot, unificando così il nome dell’assistente integrato su Windows 11 e della chatbot stesso.

Il rebrand dell’AI: un po’ di caos

Copilot per Microsoft 365 utilizza l’apprendimento automatico per suggerire codice ai programmatori, rendendo il processo di scrittura del codice più efficiente e accurato. Il sistema utilizza l’apprendimento automatico per suggerire blocchi di codice mentre si scrive, aiutando a risparmiare tempo e a migliorare la precisione. Grazie a questo, il processo di sviluppo software può diventare molto più efficiente ed efficace. Il portale ufficiale dell’intelligenza artificiale fornisce informazioni sul prodotto, testimonianze di utenti soddisfatti e risorse per la risoluzione dei problemi.

Il recente rebrand di Microsoft del suo servizio di intelligenza artificiale da Bing AI a Microsoft Copilot sembra essere una mossa promettente per la società. Sebbene possa sembrare inizialmente confusionario, questo restyling potrebbe avere senso a livello di comunicazione, consentendo a Microsoft di presentare un’unica identità di intelligenza artificiale per competere più efficacemente con soluzioni come ChatGPT. È interessante notare che questa mossa separa in parte la chatbot di Microsoft dall’originario motore di ricerca Bing, sebbene la menzione “con Bing Chat” rimanga ancora presente.

La versione a pagamento di questa soluzione di intelligenza artificiale è ora denominata “Copilot per Microsoft 365”. In concomitanza con questo cambiamento, hanno anche lanciato il portale ufficiale di Microsoft Copilot, offrendo un’esperienza più simile a quella offerta dall’AI ChatGPT, con un dominio separato da Bing.