WhatsApp continua a migliorare l’esperienza degli utenti Android con alcune nuove funzionalità che promettono di rendere la piattaforma di messaggistica ancora più versatile e sicura. Le aggiunte nel campo della privacy sono state molte di recente. Un esempio? La possibilità di allegare la mail all’account o l’opzione di scelta delle passkey invece delle password, molto più efficienti.

Presto, con la versione 2.23.24.17, sarà possibile aprire nuovi canali utilizzando solo un username, semplificando la loro condivisione. In Beta 2.23.24.19 è ora possibile creare e inviare sticker direttamente nei canali. Gli utenti potranno verificare l’attivazione della funzione aprendo la tastiera all’interno del proprio canale e cercando il tab degli sticker accanto alla tastiera delle emoji. Gli sticker possono essere inviati sia in formato statico che dinamico. Ricordiamo che per accedervi dovrete essere iscritti al programma beta di Whatsapp.

Proteggi la chat whatsapp con un lucchetto

La funzione tanto attesa del secret code per le chat è finalmente in arrivo. Questa opzione consentirà agli utenti un ulteriore strumento per gestire la privacy delle proprie conversazioni. Le chat “chiuse” con lucchetto non saranno visibili nella lista, garantendo una maggiore discrezione. Per visualizzarle ci sarà bisogno di inserire il codice segreto nella barra di ricerca nel tab delle chat. Esso funziona come una sorta di PIN, ma è molto più sicuro.

Il lucchetto di Whatsapp è particolarmente utile in caso di smarrimento o anche solo se si ha a che fare con persone fin troppo curiose. Tale funzionalità va a dimostrare per l’ennesima volta l’impegno del Team nel cercare di offrire un’esperienza completa ai milioni di utenti e soprattutto sicura. Gli aggiornamenti elencati sono disponibili al momento soltanto per i dispositivi Android. Coloro che ad esempio posseggono un iPhone dovranno attendere altre notizie.