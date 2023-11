Attivare l’abbonamento Amazon Prime può rappresentare il primo passo verso lo shopping sfrenato natalizio per l’utente finale, proprio perché alla base della suddetta soluzione si trova la spedizione gratuita su ogni ordine di spesa, oltre ad una consegna molto più rapida del normale, a patto che il prodotto acquistato sia gestito da Amazon stessa.

I vantaggi di coloro che scelgono di attivare Amazon Prime non terminano qui, da non trascurare la presenza di Prime Video gratis, che permette di accedere a Serie TV e Film in esclusiva tramite il televisore di casa, oppure Amazon Music, con un servizio di streaming musicale molto simile a Spotify, fino ad arrivare a Deliveroo Plus, con consegna gratuita certa diretta al proprio domicilio.

Amazon, l’abbonamento Prime è gratis

Avere tutto questo, in genere almeno, richiede il pagamento di un contributo annuo di circa 49,90 euro, che può essere suddiviso a rate di 4,99 euro l’una (ma che nel complesso vi farebbe pagare 60 euro all’anno). Esiste tuttavia un modo per godere di una versione di prova completamente gratuita, che vi permette di godere degli stessi servizi per 30 giorni senza dover pagare un centesimo.

Per attivarla non dovete fare altro che collegarvi direttamente a questo link, e selezionare la voce Iscriviti a Prime; vi verrà richiesta una carta di credito a garanzia, questo perché al termine del periodo di prova l’abbonamento si rinnoverebbe in automatico. Di conseguenza, nel caso in cui non vogliate proseguire, dovrete disattivare il rinnovo, così da non pagare nulla alla scadenza.