È fondamentale prestare un’attenzione extra e resistere a rispondere prontamente a messaggi sospetti su WhatsApp. Un semplice messaggio avvisa: “Ciao, scusa ti ho inviato un codice a 6 cifre per Sms per errore. Puoi trasferirlo a me?“

Un solo istante di distrazione potrebbe risultare in un grave problema. Il mittente sembra essere uno dei tuoi contatti, forse una persona di fiducia che normalmente si comporta in modo discreto. Potrebbe sembrare che sia in una situazione difficile e la tua prima idea potrebbe essere quella di aiutarlo. Tuttavia, digitare quel codice potrebbe significare perdere il controllo di WhatsApp e dei social media ad esso collegati. Da quel momento, il messaggio truffaldino si diffonde a nome tuo tra i tuoi contatti, causando un effetto a catena simile a un virus. Restare vigili e prudenti è cruciale per evitare situazioni di questo genere.

Questa nuova truffa sta purtroppo mietendo numerose vittime nelle ultime settimane, come confermato anche dalla polizia postale. Il consiglio primario è di non rispondere a messaggi ambigui che richiedono codici o fanno riferimento a link, anche se sembrano provenire da contatti della tua rubrica.

Non fidatevi di nessuno, le truffe sono sempre dietro l’angolo

Recentemente, si era diffusa una richiesta insolita sui canali di messaggistica: “Ciao papà, mi è caduto il telefono. Questo è il mio nuovo numero. Per favore, puoi mandarmi un WhatsApp?“. Se il link veniva aperto, il truffatore, nei panni del figlio, avviava un piano fraudolento chiedendo denaro con varie giustificazioni. Una versione contemporanea del lupo di Cappuccetto Rosso, insomma. Restare attenti e evitare di rispondere a messaggi sospetti è cruciale per prevenire truffe di questo tipo.