Nel corso di queste settimane WhatsApp ha introdotto importanti novità con un unico grande obiettivo: rendere la piattaforma di messaggistica istantanea un luogo sempre più costruito a misura di utente. Nel novero degli upgrade della chat di casa Meta, un’ulteriore novità è ha fatto discutere sia il pubblico che gli addetti ai lavori, con esiti più che positivi per la piattaforma.

WhatsApp, l’ultima novità che manda in pensione per sempre le note vocali

Attraverso una mossa del tutto inattesa, gli sviluppatori di WhatsApp hanno rilascio un upgrade che rappresenta un’evoluzione delle già presenti note audio. Gli utenti della chat che hanno a loro disposizione un device Android di ultima generazione o un iPhone recente potranno sfruttare le potenzialità delle note video.

Grazie alle note video, gli utenti avranno la possibilità di accedere ad un servizio per registrare messaggi troppo lunghi da inviare in forma testuale. La novità sta nel fatto che oltre al microfono per la componente voce, WhatsApp attiverà in automatico la telecamera dello smartphone per catturare anche la componente immagine in fase di registrazione.

Gli utenti per registrare una nota video dovranno seguire un rapido passaggio. In primis, si dovrà effettuare il consueto tap prolungato sull’icona del microfono. A questo punto una volta effettuato il tap, sarà possibile effettuare un rapido switch sull’icona della telecamera che apparirà in basso a destra sulla pagina della chat. Lo switch garantirà la partenza della registrazione della note video, con lo smartphone che attiverà di default la videocamera. A registrazione ultimata avverrà l’invio.