Sconto incredibile vi attende oggi sull’acquisto delle Samsung Galaxy Buds Live su Amazon, gli utenti possono difatti pensare di spendere il 71% in meno del listino originario, riuscendo così a mettere le mani su uno dei migliori modelli di cuffie bluetooth in commercio.

In vendita in svariate colorazioni, le cuffie sono oggi disponibili solo ed esclusivamente in nero, almeno al prezzo indicato, presentano una comoda custodia in plastica che ne facilita il trasporto, i controlli touch direttamente sulla superficie, la ricarica wireless per gestire al meglio l’autonomia, la cancellazione attiva del rumore per essere completamente isolati dall’ambiente circostante, ed anche 3 microfoni sulla superficie, per chiamate di alto livello.

Amazon: l’offerta sulle Samsung Galaxy Buds Live è speciale

La spesa è davvero ridottissima su Amazon, infatti gli utenti oggi hanno la possibilità di acquistare il prodotto indicato, andando a spendere solamente 49 euro, contro i 169 euro previsti in origine di listino. Ciò sta a significare che la riduzione effettivamente applicata corrisponde al 71%, un risparmio incredibile per tutti.

Il design delle cuffiette è chiaramente iconico, poiché ha la caratteristica forma a fagiolo che si annida alla perfezione all’interno del padiglione auricolare, senza arrecare troppo fastidio all’utilizzatore finale. L’autonomia, ad ogni modo, dovrebbe essere di 21 euro di utilizzo continuativo, sfruttando comunque anche i cicli di ricarica garantiti dalla singola custodia.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Le dimensioni sono generalmente ridotte, se pensate che comunque raggiungono 27,3 x 16,5 x 14,5 millimetri, con la stessa custodia che non va oltre i 50,2 x 50 x 27,8 millimetri, riuscendo così a trasportarla senza difficoltà nella tasca dei pantaloni, anche dei jeans se necessario.