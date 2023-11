Come ormai ben sappiamo l’intelligenza artificiale è parte integrante della nostra quotidianità e lo sarà probabilmente per sempre.

Definita la tecnologia del secolo, l’IA sarebbe davvero in grado di rivoluzionare molto del nostro mondo e della nostra cultura rendendo parecchi aspetti dei nostri lavori più semplici.

Sono molte le mansioni che questa tecnologia potrebbe ottimizzare rivoluzionando del tutto il modo di lavorare di numerose categorie. Per non parlare dell’impatto del tutto positivo che potrebbe avere in alcuni settori come la medicina e l’ingegneria.

Tra le categorie da menzionare vi è anche l’arte poiché negli ultimi tempi sono state create innumerevoli applicazioni da scaricare sugli smartphone che potrebbero risultare estremamente utili per aiutarsi nella creazione artistica di immagini, foto e video.

Intelligenza artificiale e arte, le migliori applicazioni da utilizzare

Ecco una lista di alcune delle migliori applicazioni, con intelligenza artificiale integrata, da utilizzare per generare e modificare delle immagini o dei video.

1 IA Arta

Si tratta di un’applicazione molto divertente che permette di generare diverse immagini, digitando una parola-chiave a tua scelta, con differenti stili permettendoti di spaziare dall’astratto al cubista a tantissimi altri.

2 Vivid AI

Vivid AI è un generatore molto utilizzato poiché perfetto se si ha intenzione di modificare le proprie immagini in modo artistico e stravagante. L’app ti permette di modificare il testo, cambiare il proprio abbigliamento e addirittura creare degli avatar.

3 UniDream AI

E a proposito di creare degli avatar, se la tua intenzione è proprio questa, UniDream AI è l’app che fa per te. Basterà inserire dei comandi precisi per ottenere diversi avatar in stile manga.