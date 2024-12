Uno dei prodotti più attesi sicuramente per quanto riguarda il mondo dei videogiochi è rappresentato da Nintendo Switch 2, La console di prossima generazione dell’azienda giapponese è prevista per l’anno prossimo con la presentazione che secondo le voci avverrà intorno a gennaio e l’arrivo sul mercato previsto per marzo 2025.

Come per ogni prodotto che ancora deve arrivare sul mercato anche per il prodotto di casa Nintendo, le voci di corridoio si fanno via via sempre più insistenti e ci annuncia alcuni dettagli in anteprima che ovviamente potrebbero rivelarsi corretti come potrebbero non farlo.

Addirittura un video

La voce di corridoio di oggi ci arriva direttamente da un produttore di terze parti che si occupa di creare accessori per questa tipologia di console da gioco, il nome del produttore è Satisfye e il prodotto sarebbe ZenGrip 2.

Il tutto ha preso vita in un post su X del produttore all’interno del quale era presente un video trailer del prodotto in questione, video poi però prontamente rimosso ovviamente per evitare qualsiasi tipo di problematica legata alle immagini mostrate, nonostante tutto però alcuni utenti sono usciti ad effettuare degli screenshot del video in questione prima della sua rimozione, grazie alle immagini possiamo vedere come il prodotto inquadrato abbia le fattezze veramente molto simili a quelle di Nintendo switch di prima generazione ma con un design decisamente più rotondeggiante, ovviamente non possiamo dirvi di più dal momento che le immagini comunque mantengono un determinato grado di sfocatura, tutte queste info poi sono da prendere con le pinze dal momento che non sono presenti conferme ufficiali e dunque l’immagine in questione potrebbe basarsi su un render dell’azienda fatto in base alle voci di corridoio circolate negli ultimi mesi.

Di conseguenza, tutto ciò che rimane da fare è pazientare fino al prossimo anno per vedere le info ufficiali, arrivare direttamente da Nintendo.