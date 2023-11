Gli smartphone sono ormai degli strumenti imprescindibili per la maggior parte della popolazione. Si tratta infatti di dispositivi utilizzati ogni giorno per espletare diverse funzioni.

Grazie ai telefoni cellulari è infatti possibile ottimizzare i tempi e anche i soldi racchiudendo più strumenti in un unico strumento. Si possono infatti scrivere delle email di lavoro, ascoltare della musica, impostare la sveglia e consultare il meteo e le mappe.

A lungo andare utilizzarli troppo spesso porta però all’usura della batteria che potrebbe portarci alla sostituzione del vecchio telefono con uno nuovo oppure alla sostituzione della batteria stessa. Entrambe le soluzioni prevedono un esborso di denaro che potrebbe essere risparmiato con dei semplici accorgimenti da seguire.

I consigli per non rovinare la batteria del proprio iPhone

In particolare in quest’articolo daremo qualche consiglio utile su come far durare di più la batteria degli iPhone per evitare di dover sostituire questa componente così importante per il funzionamento del dispositivo.

Il primo consiglio da seguire assolutamente per rallentare l’usura della vostra batteria è sicuramente il divieto di utilizzo di caricabatterie non originali. Tutti i cavi e i caricatori devono essere certificati con il logo CE che ne conferisce la sicurezza.

In secondo luogo è importante mantenere la carica del vostro iPhone entro un certo range oltre il quale è preferibile non andare. Infatti è consigliabile mantenere la batteria tra il 30% e l’80% per evitare di rovinarla. Non conviene caricarla tutta fino al 100% né tanto meno lasciare scaricare il dispositivo sotto al 20%.

L’ultimo consiglio è quello di evitare di lasciare il vostro iPhone in ambienti con temperature estreme, sia troppo alte che troppo basse, che potrebbero danneggiarne la batteria.