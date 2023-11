L’operatore virtuale (MVNO) Very Mobile offre sul mercato di telefonia mobile servizi a tariffe estremamente competitive. Le promozioni super vantaggiose dell’operatore possono attirare l’attenzione di tutti quegli utenti intenzionati a cambiare gestore telefonico e che ricercano promozioni ricche, ma allo stesso tempo prezzi vantaggiosi. Scopriamo insieme quali sono le promozioni attivabili nel mese di novembre per l’operatore Very Mobile.

Le promozioni Very Mobile

Per il mese di novembre le tariffe Very Mobile sono particolarmente interessanti ed offrono vantaggi esclusivi per tutti i nuovi utenti. Sono attivabili da tutti gli utenti e si può decidere sia di chiedere un nuovo numero che di richiedere la portabilità del proprio numero avuto con un altro operatore. Vediamo quali sono queste offerte Very Mobile da attivare nel mese di novembre:

Very 6,99: con minuti ed SMS illimitati, 150 GB per traffico internet (anziché 100 se attivata entro il 20 novembre) e attivazione gratuita. La scheda SIM, con copertura WindTre, e la sua spedizione sono gratuite. Il costo è di 6,99 euro al mese e non sono previsti costi extra;

Very 7,99: con minuti ed SMS illimitati, 200 GB per traffico internet (anziché 150 se attivata entro il 20 novembre) e attivazione gratuita. La scheda SIM, con copertura WindTre, e la sua spedizione sono gratuite. Il costo è di 7,99 euro al mese e non sono previsti costi extra;

Very 9,99: con minuti ed SMS illimitati, 270 GB di traffico internet (anziché 220 se attivata entro il 20 novembre) e attivazione gratuita. La scheda SIM, con copertura WindTre, e la sua spedizione sono gratuite. Il costo è di 9,99 euro al mese e non sono previsti costi extra;

Very Dati: con 300 GB di traffico internet e attivazione al costo di 9,99 euro. L'offerta è dedicata solo ai nuovi numeri e presenta un costo scontato se attivata entro il 20 novembre. La scheda SIM, con copertura WindTre, e la sua spedizione sono gratuite. Il costo è di 11,99 euro al mese e non sono previsti costi extra.

Se siete interessati vi invitiamo a consultare il sito web ufficiale Very Mobile per poter leggere tutte le informazioni utili relative alle promozioni appena presentate. Sempre sul sito web sarà possibile attivare queste promozioni con un paio di semplici click. La procedura è molto semplice e viene presentata nella sezione apposita.