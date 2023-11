Per le prossime settimane sono in arrivo novità davvero importanti per i contribuenti e per il canone RAI. La Legge di bilancio, che attualmente è in discussione in Parlamento, prevede infatti una modifica per il tributo della tv pubblica, una modifica in linea con quelle che erano state le anticipazioni degli scorsi mesi.

Canone RAI, il nuovo costo del tributo

A partire dal 2024, infatti, il valore del canone RAI scenderà a 70 euro rispetto al valore di 90 euro di questo 2023 e degli anni precedenti. Confermata invece la possibilità per i contribuenti di effettuare il pagamento in bolletta attraverso un singolo pagamento o attraverso rate mensili dal valore di 7 euro ciascuna.

Il Governo ha scelto la via della riduzione del canone, anche per ottemperare a quelle che erano richieste dell’Unione Europea che, con il varo del PNRR, ha sottolineato la necessaria trasparenza da parte dei Paesi Membri per le componenti extra delle bollette legate all’energia domestica.

Ovviamente la riduzione del canone avrà delle conseguente. Tenuto conto che nel 2023, dal tributo la RAI si attende un gettito pari ad 1,85 miliardi, il taglio della tassa prevede un budget mancante che dovrà essere coperto attraverso un apposito stanziamento di fondi dal Governo.

Con il taglio del canone, almeno per questa fase, è scongiurata la seconda ipotesi circolata nelle ultime settimane, ossia il possibile spostamento del tributo dalle bollette per l’energia elettrica alle ricaricabili per la telefonia mobile. Ciò avrebbe portato ad ulteriore ribasso del costo del canone, al netto di un grande aumento della platea di contribuenti.