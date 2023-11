Le 8 SERIE TV più amate di Netflix a novembre 2023

Se vi siete chiesti ultimamente cosa guardare su Netflix, sappiate che c’è molto di interessante. Le serie TV in particolare sono diventate ancor più numerose grazie a nuove produzioni che stanno tenendo tutti occupati allo schermo.

In basso potete notare l’intera classifica con dei titoli che si stanno alternando tra le prime posizioni nella TOP 10.

Netflix, le serie TV migliori da guardare ora: ecco la lista ufficiale TOP 10

Al primo posto c’è una serie TV che sta scaturendo un gran successo visto il periodo storico in cui è ambientata. Si tratta di Tutta la luce che non vediamo, serie TV che racconta una storia in epoca nazista.

Al secondo posto segue invece la serie su Robbie Williams, cantante e performer di successo. Tutti i fan potranno apprendere aneddoti e aspetti della vita del celebre artista in esclusiva.

Il gradino più basso del podio è attualmente occupato da una docuserie, ovvero L’Affaire Bittencourt – Uno scandalo miliardario. Questa miniserie racconterà del conflitto scaturito tra la donna più ricca del mondo e sua figlia, il tutto divenuto poi uno scandalo nazionale. Sarà interessante ascoltare l’intera storia.

Scende al quarto posto la serie che occupava il terzo proprio fino a pochi giorni fa, ovvero Il Sarto con la sua terza stagione. Al quinto posto invece continuano a creare interesse le nuove puntate della serie Lupin, il famoso ladro gentiluomo che si ritroverà a portare a termine nuovi furti e a proteggere la madre tornata dopo anni di assenza.

Ancora presente in classifica è poi l’altra serie, nuova produzione, Bodies. Qui la faranno da padroni i viaggi nel tempo ed un mistero da risolvere su più linee temporali.

Il settimo posto è occupato dalla serie famosissima House of Cards, appena pubblicata su Netflix con tutte le stagioni e in rapida risalita. Chiude all’ottavo posto un’altra nuova produzione, ovvero Ferry – La Serie.