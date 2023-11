Amazon sta per lanciare a tutti gli effetti il proprio Black Friday, il 17 novembre inizierà la promozione più attesa dell’anno, ben 10 giorni di sconti pazzi con i quali gli utenti potranno confrontarsi, nell’ottica di raggiungere il massimo livello di risparmio, al giusto prezzo finale di vendita.

Per favorire l’acquisto di più prodotti possibili, Amazon ha giustamente pensato di lanciare una fantastica promozione che prevede la possibilità di ricevere un buono sconto del valore di 10 euro, da utilizzare sempre per i propri acquisti. Per approfittarne non dovete fare altro che collegarvi a questo link, ed effettuare un ordine di prodotti idonei all’offerta, entro e non oltre il 17 novembre.

Se volete ricevere le offerte Amazon Black Friday sul vostro smartphone, con prezzi economici ed esclusivi, ma anche sconti inediti, allora dovete iscrivervi subito a questo canale Telegram.

Amazon, in regalo il buono sconto da 10 euro

Fatto questo, in automatico Amazon provvederà ad inviare entro brevissimo, un codice sconto del valore di 10 euro, direttamente alla email collegata all’account dal quale è stato effettuato il suddetto acquisto. Questi potrà essere utilizzato in un secondo momento, più precisamente tra il 17 ed il 27 novembre, per un altro ordine del valore minimo di 30 euro, sempre su prodotti idonei, che siano venduti e spediti da Amazon.

Gli esclusi non cambiano rispetto alle promozioni di cui vi abbiamo parlato in precedenza, poiché non sarà possibile acquistare beni digitali (come musica, ebook, buoni sconto e simili), ma nemmeno prodotti a marchio Amazon o libri. Tutti i dettagli sono ad ogni modo disponibili direttamente al link che vi abbiamo inserito sopra.