Amazon anticipa, come ormai ogni anno, il Black Friday, lanciando a tutti gli effetti una vera e propria settimana di sconti, con prezzi ribassati anche del 40% rispetto al listino originario, nei dieci giorni che intercorreranno tra il 17 novembre ed il 27 novembre (per la precisione inizieranno alle 00:00 del 17 novembre per terminare alle 23:59 del 27 novembre).

Saranno centinaia di migliaia, parola di Amazon, i prodotti in promozione, tutti raggiungibili a questo link, con la promessa di assistere anche alle offerte WOW, ovvero riduzioni di prezzo selezionate e pubblicate solo in orari specifici dei vari giorni che comporranno la suddetta settimana di sconti. Per un evento così importante, Amazon ha deciso di inaugurare la Black Friday Fun House, lo spazio pop-up all’interno del quale gli stessi utenti potranno vedere e toccare con mano le offerte del Black Friday, ricevendo altresì consigli e spunti per lo shopping natalizio.

Amazon: dove si trova la Fun House e gli orari

La location, sita in via De Cristoforis 1 a Milano, sarà aperta dal 21 al 26 novembre, caratterizzata da un design retrò che ricorda vagamente gli anni ’80, suddivisa in aree tematiche che possano essere in grado di abbracciare tutte le categorie merceologiche trattate direttamente sullo store dell’e-commerce. I singoli prodotti saranno accompagnati da un QR code che potrà essere scansionato dal dispositivo mobile, per accedere ad Amazon effettuando l’acquisto, o semplicemente per scoprire nuove informazioni sullo stesso.

La Fun House sarà aperta dalle 14:30 alle 21 i primi due giorni, il 23 novembre solamente dalle 11 alle 18, mentre i restanti giorni (24,25 e 26 novembre), l’orario verrà esteso dalle 11 alle 21:00. Tutto per cercare di offrire agli utenti la migliore esperienza di acquisto possibile.